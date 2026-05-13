Щасливі батьки і їхні донечки

У львівській дитячій лікарні св.Миколая народилася перша природна, тобто без допомоги репродуктивних технологій, трійня. Таке трапляється лише раз на 80 тис. вагітностей. На світ з’явилися три дівчинки з вагою 2200, 1900 та 1860 грамів.



Подружжя Руслана та Наталії Кукурудзи з Івано-Франківщини мають двох дітей від попередніх стосунків. Коли дізналися, що чекають на появу спільної дитини – зраділи. Але не очікували на такий сюрприз – трійню. Такі вагітності завжди протікають складно. Тож подружжя звернулося по допомогу до львівських акушер-гінекологів, повідомили у лікарні.

Команда лікарів, яка допомогла трійні з'явитися на світ

Через постійний токсикоз та сильні гормональні коливання Наталія була змушена залишити роботу ще на четвертому місяці вагітності. На 20-му тижні родина переїхала до Львова і була під наглядом фахівців. Вагітність супроводжувалася важким гестозом – серйозним ускладненням із високим тиском, вираженими набряками та порушенням функції нирок. Та спеціалістам вдалося успішно пролонгувати вагітність аж до 36 тижнів. Зазвичай такі дітки народжуються на 30-33 тижні.

Три дівчинки з вагою 2200, 1900 та 1860 грамів з’явилися на світ через кесарів розтин. Їх назвали Анна, Софія та Вікторія.

«Хоч наша операційна система відлагоджена до автоматизму, цього разу все було з трохи вищим рівнем хвилювання. Адже прогнозувати стан трьох немовлят одночасно – завдання надскладне. Ми мали бути готові до будь-якого сценарію, зокрема й до потреби переведення малюків до відділення інтенсивної терапії новонароджених», – каже акушер-гінеколог Валентин Усик.

Батько дівчаток каже, що коли донечок поклали йому на груди, він відчув себе найщасливішим татом у світі. Породіллю з трьома повністю здоровими дітьми на 6-й день виписали додому.