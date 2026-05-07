Мама хлопчика Ольга Кізюн з сином і кардіохірургинею Софією Голик

Спеціалісти львівської лікарні св. Миколая вперше в Україні провели 3-місячному малюку з Херсона, що народився з критичною вадою серця, операцію Гленна малоінвазино, тобто без розрізу грудини, через 4-сантиметровий доступ. Серце немовляти замість двох шлуночків мало один, тож маля від народження страждало і задихалося.

Рідні хлопчика Назара з Херсона. Після чергового обстрілу, коли уламки потрапили у квартиру, мама Ольга Кізюн взяла доньку на руки і переїхала у Хмельницький. Син Назар народився вже у Хмельницькому.

Малюк народився з критичною вадою серця. У нього був один шлуночок замість двох. У здоровому органі лівий шлуночок качає артеріальну кров, збагачену киснем і живить все тіло. А правий – транспортує вже відпрацьовану венозну кров у легені, аби очистити її від вуглекислого газу. У Назара і артеріальна, і венозна кров змішувалася в єдиному шлуночку і розносилися по всьому організму. Дитина від першого подиху страждала на гіпоксію та задишку. Його відразу скерували до Львова, повідомили у лікарні.

Хлопчик прибув до дитячої лікарні, коли йому був лише один день. Після обстеження крихітному пацієнту поставили діагноз: єдиний шлуночок з атрезією тристулкового клапана. Лікарі спостерігали малюка до трьох місяців, поки критичне падіння сатурації не стало сигналом до операції.

Перед кардіохірургами стояло непросте завдання: розділити потоки венозної та артеріальної крові, щоб вони не змішувалися, і спрямувати венозну кров в обхід серця прямо до легень. Для цього потрібно було від'єднати від серця одну з двох головних вен і з'єднати її напряму з легеневою артерією. Таким чином, сердечко вже не буде качати так багато венозної крові, і розноситиме по тілу більше кисню.

Це складне втручання. В Україні його виконують лише через відкритий доступ, тобто з великим розрізом грудини. Завідувач відділення кардіохірургії Олександр Ячнік вирішив уперше виконати операцію Гленна малоінвазивним методом, через невеликий розріз під пахвою.

«Ми вперше в Україні виконали цей етап корекції малоінвазивно. Замість традиційного розрізу грудної клітки посередині, ми зробили доступ лише у 4 см. Це значно зменшує травматизацію тканин, крововтрату та потребу в донорській крові. А головне – убезпечує малюка від деформацій грудини та видимих рубців у майбутньому. Ми ризикнули, бо ця техніка хоч і складніша для лікаря, але є значно кращою та безпечнішою для дитини, – каже Олександр Ячнік.

На момент операції хлопчику було 3 місяці. Тоді він задихався, був синюшний і знесилений. Нині йому 3,5 місяці, і це вже інший малюк: він нормально дихає, почав їсти. Якщо раніше він випивав пляшечку за чотири рази з перепочинками, то зараз, за словами мами, з’їдає 120 г за раз і не синіє.

Наразі сатурація малюка стабільна – на рівні 85%, що за словами лікарів є чудовим результатом. Він дихає на повні груди, став значно жвавішим. Коли малюк почне впевнено ходити, на нього чекатиме заключний етап корекції – операція Фонтена.