Пересадка пройшла успішно, серце забилося прямо на операційному столі

У Центрі трансплантології Львова 40-річному мешканцю Волині пересадили серце від посмертного донора. Це був єдиний вихід врятувати чоловікові життя. Застуда, на яку захворів чоловік, спровокувала низку ускладнень і його власне серце втратило здатність перекачувати кров.

Ще пів року тому ковельчанин Сергій був здоровим чоловіком. Потім підхопив застуду та переніс пневмонію, яка й запустила весь патологічний каскад пошкоджень. Розвинувся міокардит – запалення серцевого м’яза, що згодом призвело до дилатації камер серця. Це незворотне ураження, за якого шлуночки розширюються, серце розтягується і втрачає здатність перекачувати кров, повідомили в лікарні.

До Львова чоловіка привезли у критичному стані. Аби не втратити пацієнта, лікарі терміново підключили його до ЕКМО – апарата, який бере на себе функції серця та легень: насичує кров киснем та виводить вуглекислий газ. Та це був тимчасовий порятунок. Аби врятувати чоловіка, потрібна була трансплантація. Його відразу включили у список очікування на донорське серце.

«Це був надзвичайно важкий пацієнт, перший за пріоритетністю в системі ЄДІСТ. Час ішов не на тижні, а на години. Ми разом із ним чекали на донорське серце. І 25 березня у Луцьку з’явився донор. Наша команда відразу вирушила на вилучення органа», – каже керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич.

Трансплантація минула успішно, серце від посмертного донора забилося у грудях волинянина просто на операційному столі. Коли пацієнт прокинувся в реанімації, то відразу й не зрозумів, що відбувається: дихати було легко.

Дозвіл рідних посмертного донора на вилучення органів врятував життя чотирьом людям. Крім Сергія, ще трьом пацієнтам пересадили печінку та дві нирки.

Це була 11 пересадка серця, яку провели трансплантологи Львова. Вони мріють проводити 50-60 пересадок на рік.