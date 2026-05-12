Лікар каже, що носити або якісні сонцезахисні окуляри, або ходити без них.

У теплу пору року чимало людей носять сонцезахисні окуляри. Для багатьох людей, особливо молодих, вони часто є модним аксесуаром, який дозволяє доповнити образ, підкреслити індивідуальність, додати таємничості. Декому вони допомагають приховати втому, поганий настрій, зморшки тощо. Тож купуючи окуляри, люди здебільшого звертають увагу на їхню форму (чи пасує до обличчя), оправу, колір лінз, ціну і далеко не завжди цікавляться, чи мають вони УФ-захист.

Утім, головна функція сонцезахисних окулярів, як твердить офтальмолог, кандидат медичних наук, доцент Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Всеволод Юревич, – захищати очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Сонцезахисні окуляри – не просто елемент стилю, а медична необхідність

«Сонцезахисні окуляри – це передусім медична необхідність, а не просто елемент стилю. Вони запобігають хворобам очей. Постійний вплив ультрафіолету є головним фактором розвитку катаракти, макулодистрофії та птеригіуму (наростання тканини на рогівку). Вони дозволяють уникнути опіків, бо яскраве сонце може викликати фотокератит – фактично “сонячний опік” ока», – каже офтальмолог.

Окуляри від сонця знімають навантаження з очей, значно знижують напругу м’язів обличчя. Людина не мружиться, м’язи розслабляються, що запобігає болю голови та виникненню мімічних зморшок («гусячих лапок»).

Утім, далеко не всі сонцезахисні окуляри здатні захистити очі від ультрафіолетових променів. Захисну функцію виконують лише ті, які на 99–100% блокують УФ-промені типів А і В. Тож якщо ви вирішили придбати нові сонцезахисні окуляри чи купуєте їх вперше, офтальмолог радить шукати маркування UV400. Це означає, що лінзи захищають від усіх хвиль довжиною до 400 нанометрів.

Якщо ви збираєтеся на рибалку чи вам доведеться тривалий час провести за кермом машини, лікар радить для таких цілей придбати окуляри з поляризацією.

«Вони мають спеціальний фільтр, який відсікає горизонтальні відблиски від води, мокрого асфальту чи капота авто. Це робить зображення чітким і контрастним там, де звичайні окуляри просто затемнюють блиск», – каже лікар.

На що звернути увагу при купівлі сонцезахисних окулярів?

Всеволод Юревич радить купувати окуляри у спеціалізованих оптиках або магазинах, що надають сертифікат. Обов’язково звернути увагу на маркування. Серед широкого вибору окулярів шукайте напис CE (європейський стандарт) та UV400. Щодо матеріалу, то краще вибрати ті, що виготовлені з сучасного полікарбонату, каже лікар. Він легший і безпечніший за скло, бо не розбивається на гострі уламки. Перевірте і поляризацію. Подивіться в окулярах на екран смартфона і поверніть його на 90 градусів – зображення має сильно потемніти.

Якісні сонцезахисні окуляри коштують дорого, і не всі можуть собі їх придбати. Значна частина споживачів купує дешевші темні окуляри.

«Як лікар-офтальмолог, наголошую: краще бути взагалі без окулярів, ніж у дешевих темних окулярах без захисту. Чому? Коли ми одягаємо темні лінзи, зіниця розширюється. Якщо на лінзах немає UV-фільтра, розширена зіниця пропускає в рази більше шкідливого випромінювання прямо на кришталик і сітківку. Це прямий шлях до опіків та катаракти. А без окулярів око захищається природно – звуженням зіниці та мруженням», – пояснює Всеволод Юревич.