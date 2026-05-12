Постраждали 18 дітей і четверо дорослих

Епідеміологи встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції в одному з дитячих садочків в Сихівському районі Львова, унаслідок якого захворіли 22 людини, з них 18 – діти. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Як повідомляв ZAXID.NET, у дитсадку №183 стався спалах гострої кишкової інфекції. Якщо 7 травня йшлося про двох госпіталізованих дітей, то станом на 12 травня в обласній інфекційній лікарні перебувають 19 людей, ще двоє лікуються амбулаторно. Загалом захворіли 22 людей – 18 дітей, двоє батьків і двоє працівників садочка.

«За результатами епідеміологічного розслідування та лабораторних досліджень встановлено збудник спалаху – Salmonella enteritidis. Ймовірним фактором передачі стала страва з курячого філе, яка була недостатньо термічно оброблена», – йдеться в повідомленні центру контролю і профілактики хвороб.

Додамо, що поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.

Фахівці провели заключну дезінфекцію приміщень та надали закладу рекомендації щодо дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог. У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб нагадують про заходи безпеки, що допоможуть вберегтися від сальмонельозу: