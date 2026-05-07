У двох вихованців львівського дитсадка, яких госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції, підтвердили сальмонельоз. Про це 7 травня повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Загалом до лікарні із гострою кишковою інфекцією потрапили восьмеро дітей.

У пацієнтів спостерігаються характерні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль у животі, підвищення температури тіла. Стан хворих оцінюють як середньої важкості. У двох випадках лабораторно підтверджений сальмонельоз. Епідеміологічне розслідування триває.

Нагадаємо, днями вихованці львівського дитсадка №183, що на Сихові, потрапили до інфекційної лікарні з симптомами кишкової інфекції. Симптоми отруєння виявили в дітей різних груп, але всі вони відвідували дитсадок у пʼятницю, 30 травня.

За фактом отруєння дітей слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Сальмонельоз – гостра кишкова інфекція, яку викликають бактерії Salmonella. Заразитись можна переважно через вживання забруднених продуктів – мʼясо, яйця, молоко. Основні симптоми – висока температура, діарея, блювання та біль у животі через 8–72 години після зараження.