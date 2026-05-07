Захворіли діти з різних груп з одного дитсадка

До Львівської обласної інфекційної лікарні у четвер, 7 травня, з симптомами кишкової інфекції госпіталізували ще одного вихованця львівського дитсадка №183, якому 2 роки і 9 місяців. Наразі у лікарні перебуває шестеро дітей віком від 2 до 6 років.

Завідувачка дитячого відділення №2 лікарні Віра Гнатюк повідомила ZAXID.NET, що дитину госпіталізували у важкому стані через інтоксикацію, зневоднення. У неї висока температура 39 градусів, інтоксикація, блювота, пронос, загальна слабкість.

У відділенні №2 перебуває двоє дітей, в іншому – четверо. Що стало причиною кишкової інфекції на даний час ще невідомо.

Нагадаємо, до інфекційної лікарні Львова діти з дитячого садка №183, що на Сихові, почали поступати 6 травня з симптомами кишкової інфекції. Діти, як повідомили у Львівській міськраді, з різних груп: одна дитина з ясельної, двоє – із середньої та двоє – зі старшої. У п’ятницю всі вони відвідували садок. Що стало причиною захворювання дітей мають встановити медики. Фахівці відібрали змиви з посуду, поверхонь, пісочниці, а також мазки у працівників (педагогів і кухарів) і передали до лабораторного центру. За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію, але остаточні висновки можна буде робити лише після лабораторних підтверджень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.