Госпіталізовані діти віком від 3 до 6 років

Вихованці львівського дитсадка №183, що на Сихові, потрапили до інфекційної лікарні з симптомами кишкової інфекції. Наразі до лікарні потрапили п’ятеро дітей. Про інцидент повідомили у поліції, ЛМР, а також сайт Lviv.media з посиланням на маму одного з дошкільнят.

«У сина в суботу різко піднялася температура до 39,5. Трималася декілька днів. Падала і скоро знову піднімалася. Але згодом додалися інші симптоми – сильна діарея, блювота. Стало зрозуміло, що це якась кишкова інфекція. Дитина декілька днів навіть з ліжка не могла встати. Млявість, слабкість. Сподіваюся, що встановлять точні причини інфекції і більше до таких випадків не дійде. Адже йдеться про здоров'я дітей», – розповіла мама одного з дошкільнят Юлія Василина.

Медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін уточнив Lviv.media, що госпіталізовані діти віком від 3 до 6 років. В усіх схожі симптоми: розріджені випорожнення, блювота, підвищена температура й загальна слабкість.

У Львівській міськраді уточнили, що це діти з різних груп: одна дитина з ясельної, двоє – із середньої та двоє – зі старшої. У п’ятницю всі вони відвідували садок. Наразі триває обстеження.

«Сьогодні фахівці відібрали змиви з посуду, поверхонь, пісочниці, а також мазки у працівників (педагогів і кухарів). Усі зразки передані до лабораторного центру — результати очікуємо орієнтовно протягом тижня. За попередньою інформацією, може йтися про ротавірусну інфекцію. Водночас остаточні висновки можна буде робити лише після лабораторних підтверджень», – повідомили на сторінці «Освіта Львова».

У Нацполіції Львівщини повідомили, що вони проводять першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події.