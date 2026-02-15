На Львівщині усе більше людей звертаються по медичну допомогу до лікарів через грип, аденовірус, РС-вірус та риновірус. Саме їх виявляють вірусологи серед хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За останній тиждень до лікарів з симптомами захворювання звернулося 10 593 мешканці області (позаминулого тижня – 10058). Серед хворих 43% – діти. Хворих насправді значно більше, та не всі звертаються по допомогу до лікарів. Є і смертельні випадки.

«Епідпоріг не перевищений. Та є тенденція до зростання числа хворих, що звертаються по медичну допомогу. Є і сумні новини. Від початку епідсезону 2025-2026 на Львівщині зареєстровано 21 летальний випадок внаслідок грипу , з них 2 дітей. Також життя однієї дитини забрав РС-вірус і ще однієї – аденовірус», – повідомила 15 лютого генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко.

Статистика захворювання на грип та ГРВІ на Львівщині за останній тиждень

Раніше головна державна санітарна лікарка області пояснювала,що грип, як правило, починається раптово з підвищення температури тіла, ломоти в кістках або м'язах, болить голова, може боліти горло і турбує сухий кашель. І радила:

одягатися відповідно до погоди;

уникати місць масового скупчення людей;

регулярно провітрювати приміщення;

добре висипатися;

у меню включати вітамінізовану їжу;

дотримуватися гігієни рук і кашльового етикету;

не вживати антибіотики без призначення лікаря;

якщо все-таки захворіли, то залишайтеся вдома і сконтактуйте з лікарем.

До слова, ми повідомляли про те, що через важкі ускладнення вірусних захворювань до реанімації потрапили двоє молодих людей: 22-річний студент і 16-річний підліток, за життя яких боролися команди лікарів різних спеціальностей. Тож лікарі радять не займатися самолікуванням, а вчасно звертатися по допомогу до лікарів.