16-річний Олексій три тижні був у реанімації у стані коми

Команда спеціалістів львівської лікарні св. Миколая упродовж трьох тижнів боролися за життя 16-річного Олексія, який через важкі ускладнення, що спровокувала застуда, впав у кому. До порятунку підлітка залучили анестезіологів, нейрохірургів, отоларингологів, офтальмологів та фізичних терапевтів.

30 вересня 2025 року Олексію виповнилося 16. Наступного ранку мама знайшла сина непритомним і викликала «швидку». За тиждень до цього хлопець підхопив вірусну інфекцію, мав високу температуру і скаржився на головний біль. Але, здавалося, що Олексій уже одужав. Тож мама не розуміла, чому син втратив свідомість, повідомили у лікарні.

«Пацієнт поступив до нас у стані глибокої коми. За даними КТ в нього була емпієма, тобто масивне скупчення гною над правою півкулею головного мозку. Ми провели оперативне втручання і забрали гній з мозку», – каже нейрохірург Юрій Кузьмінський.

Зрозуміти, звідки взявся гній у головному мозку, допомогли ЛОР-спеціалісти. До такого важкого стану призвів синусит, тобто запалення приносових пазух, яке виникло як ускладнення застуди. Через порушення відтоку слиз перетворився на гній, виникли гайморит та фронтит. І гній, якому не було куди відходити, пішов у мозок та очні ямки.

Після того як нейрохірурги дренували критичне скупчення гною у головному мозку пацієнта, отоларингологи очистили від гною гайморові та фронтальні пазухи, а тоді офтальмологи забрали гній із очних ямок, який міг призвести до втрати зору.

«У відділенні реанімації у стані коми хлопець перебував три тижні, з них два тижні на штучній вентиляції легень. Кожен день вимагав точної та відповідальної роботи всієї команди відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Своєчасна заміна антибактеріальної терапії після отримання результатів мікробіологічних досліджень, регулярна санація з трахеостоми та верхніх дихальних шляхів, постійний догляд і щоденна участь вузьких спеціалістів: нейрохірургів, ЛОРів, офтальмологів, фізичних терапевтів – у комплексі дали результат», – каже анестезіологиня Наталя Курілець.

Стан Олексія вдалося стабілізувати. Загроза життю минула. Коли хлопець отямився, ліва сторона тіла була повністю паралізована, та завдяки заняттям з фізичними терапевтами та власній наполегливості хлопець знову почав рухати рукою та ногою.