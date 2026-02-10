Іван Книжник пробув на ШВЛ майже два тижні

22-річний студент Львівського національного університету ім. Івана Франка Іван Книжник підхопив ГРВІ, яке через пізнє звернення до лікаря переросло у двобічне запалення легень. «Швидка» доставила його до львівської лікарні св. Луки у важкому стані, коли він вже був на межі життя і смерті.

Хлопець з дитинства боїться лікарень, лікарів, «швидкої», тож по медичну допомогу звернувся не одразу, думав, що хвороба швидко мине. Та його стан швидко погіршувався. «Він двічі втрачав свідомість у громадському транспорті, поки їхав на навчання. З'явилися задишка та лихоманка. Жарознижувальні препарати не допомагали. Коли температура піднялася до майже 40 градусів, сусід Івана викликав “швидку”», – повідомили у медзакладі.

Спеціалісти лікарні діагностували в студента двобічну вірусну пневмонію. У важкому стані він потрапив у відділення інтенсивної терапії. Спочатку ще дихав самостійно, та через 2 дні анестезіологи мусили підключити його до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ), на якому він перебував 13 днів.

«Ми думали, що пацієнта буде набагато важче відлучити від апарата через жорсткі параметри. Але він вставав, сідав, рухався і це дало йому змогу гарно роздихатися. Якби він швидше звернувся до сімейного лікаря, то можливо не дійшло б до такого стану», – каже анестезіологиня Роксолана Лучків.

Іван уже повністю одужав і його виписали з лікарні.

Грип і ГРВІ ще не відступили, тож лікарі радять вчасно звертатися по медичну допомогу. Нині в реанімації лікарень Львова та області доволі часто потрапляють молоді люди, в яких звичайна застуда переросла у запалення, що спричинило важкий стан хворого. Вчасне правильне лікування, кажуть медики, допоможе уникнути ускладнень.