Тривале вживання деяких ліків може призвести до порушення роботи печінки, накопичення токсинів в організмі тощо

Нині чимало людей мають проблеми зі сном: одним важко заснути, інші прокидаються посеред ночі і до ранку вже не сплять тощо. Тож аби допомогти собі купують в аптеці снодійні препарати, які продають без рецепта. Утім невролог, доктор медичних наук, експерт ВООЗ в Україні Юрій Фломін каже, що приймати снодійні без призначення лікаря є небезпечно, бо деякі засоби можуть порушити природну архітектуру сну – порядок і послідовність фаз сну, від яких залежить якість відпочинку. Крім того, регулярне застосування таких снодійних часто призводить до формування залежності.

Обережними варто бути як із синтетичними, так і з рослинними снодійними

«Снодійні препарати, які продаються без рецепта, наприклад, з діючою речовиною доксиламін, не є хорошими засобами для тривалого застосування, оскільки вони негативно впливають на архітектуру сну. Через це навіть після 7–8 годин сну людина може почуватися втомленою, адже організм не може повноцінно відновитися», – каже Юрій Фломін.

За словами невролога, варто бути обережними й із так званими «рослинними» препаратами, які насправді містять небезпечні хімічні речовини.

«Це популярні на українському ринку засоби, до складу яких входить хімічна речовина фенобарбітал, що викликає швидке формування залежності. До мене зверталися пацієнти старшого віку, які вже не можуть заснути без цих препаратів», – твердить експерт. І додає, що тривале вживання засобів із фенобарбіталом призводить не лише до формування залежності, а й до порушення роботи печінки, накопичення токсинів в організмі та погіршення пам’яті й уваги.

Водночас рослинні засоби з валеріаною, собачою кропивою (пустирником) тощо, не мають доведеної ефективності у поліпшенні сну. За словами Юрія Фломіна, їхній ефект здебільшого базується на плацебо: людина переконана, що препарат допоможе, і краще спить.

Призначати снодійні препатати має лише лікар

Невролог каже, що підбирати та призначати снодійні препарати має виключно лікар. Якщо у вас є регулярні проблеми зі сном – труднощі із засинанням, безпричинні пробудження серед ночі, занадто ранні підйоми тощо, він радить звернутися до спеціаліста.

Насамперед треба звернутися до сімейного лікаря, який оцінить загальний стан організму, ті за потреби скерує до вузькопрофільного спеціаліста, наприклад, невролога чи психіатра.

Регулярні порушення сну не можна залишати без уваги, твердить експерт, бо недостатній або неякісний сон підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, депресії та навіть раку.