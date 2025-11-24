Робота вночі підвищує ризик серцево-судинних захворювань

Що відбувається з організмом під час сну? Чому краще добре висипатися вночі, ніж спати вдень? Які наслідки для здоров’я можуть мати нічна активність і денний сон? Вичерпні відповіді на ці та інші запитання, пов’язані зі сном, дає невролог, доктор медичних наук, експерт Бюро ВООЗ в Україні Юрій Фломін.

Лікар каже, що добові зміни у фізіологічних процесах, поведінці й рівні гормонів, які повторюються приблизно кожні 24 години, регулюються через циркадіанні ритми. Вони визначають, коли нам хочеться спати, коли ми відчуваємо найбільший приплив енергії, як змінюється температура тіла, артеріальний тиск і навіть швидкість реакцій.

«Наш організм найкраще функціонує, коли ми дотримуємося природного ритму: активні удень, спимо вночі. Це найбільш фізіологічний і сприятливий режим для людини. Натомість нічна активність і денний сон є неприродними для організму й можуть мати несприятливі наслідки, зокрема погіршення концентрації, порушення обміну речовин, підвищення ризику серцево-судинних захворювань і розладів сну», – пояснює Юрій Фломін.

Орієнтовний добовий ритм, якому підпорядковується робота людського організму:

2:00 – настає найглибша фаза сну;

4:30 – температура тіла досягає мінімуму, організм охолоджується;

6:00 – відбувається ранковий стрибок артеріального тиску, організм готується до пробудження;

7:30 – припиняється вироблення мелатоніну, «гормону сну»;

З 10:00 починається період найвищої розумової активності – саме тоді мозок працює найефективніше;

14:30 – найкраща координація рухів і швидкість реакції. Це оптимальний час для виконання складних завдань чи керування автомобілем;

17:00–18:00 – пік фізичної витривалості, сили м’язів і стійкості серцево-судинної системи. Це найкращий час для фізичних вправ;

18:30–19:00 – підіймається температура тіла та артеріальний тиск;

21:00 – починається вироблення мелатоніну, організм переходить у режим відпочинку та підготовки до сну.

«Оптимальна тривалість сну у більшості людей становить 7–8 годин на добу. Якщо людина регулярно спить менше 6 годин або понад 9 годин, це призводить до зменшення тривалості життя», – каже невролог.