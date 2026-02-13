Операція з порятунку пацієнта тривала сім годин

Фахівці Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка вперше на Рівненщині виконали складну операцію на серці 67-річного пацієнта. Наразі чоловік перебуває у задовільному стані та готується до виписки. Про це у пʼятницю, 13 лютого, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, кілька місяців тому пацієнт переніс інфаркт міокарда. Нещодавно він звернувся до обласної лікарні зі скаргами на задишку та напади болю за грудиною. Обстеження виявило гігантську тромбовану аневризму лівого шлуночка, виражену мітральну недостатність та багатосудинне ураження коронарних артерій. Фракція викиду лівого шлуночка становила 25%, що свідчило про значне зниження скоротливої здатності серця.

Причиною ускладнень став перенесений інфаркт, унаслідок якого відбулося стоншення та некроз ділянки серцевого м’яза.

Єдиною можливістю врятувати чоловіка була складна багатоетапна операція. За допомогою апарату штучного кровообігу медики провели зупинку серця та легень. Після цього виконали резекцію тромбованої аневризми з видаленням тромбів, імплантацію мітрального клапана через верхівку лівого шлуночка за методикою академіка Анатолій Руденко та аортокоронарне шунтування двох коронарних артерій для відновлення кровотоку.

Операція тривала сім годин. У ній брала участь мультидисциплінарна команда кардіохірургів, анестезіологів, перфузіолог та операційні медсестри. Наразі пацієнт перебуває у задовільному стані та готується до виписки.