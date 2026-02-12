Команда хірургів виконала пацієнтці лапароскопічну лівобічну гемігепатектомію

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру успішно прооперували пацієнтку, в якої виявили 15-сантиметрову пухлину печінки. За словами медиків, випадок є рідкісним, адже за рік новоутворення збільшилося на 11 см.

Як повідомили 11 лютого на сторінці медзакладу у фейсбуці, йдеться про гемангіому печінки – найпоширенішу доброякісну пухлину цього органу. Вона трапляється у 2–20% населення і зазвичай не викликає симптомів та не потребує лікування. Однак у разі швидкого росту, збільшення розмірів або появи болю пацієнтам показане оперативне втручання.

«64-річна пацієнтка раніше проходила лікування в Рівненському обласному протипухлинному центрі та щороку перебувала під КТ-контролем. Під час чергового обстеження лікарі зафіксували стрімке збільшення пухлини з 4 до 15 см, що стало підставою для операції», – повідомили у медзакладі.

Команда хірургів виконала лапароскопічну лівобічну гемігепатектомію – видалення частини печінки малоінвазивним методом. Серед переваг лапароскопії медики називають меншу травматичність, слабший больовий синдром та швидше відновлення порівняно з відкритими операціями.

Після втручання пацієнтку виписали додому на шосту добу в задовільному стані.