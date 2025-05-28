У Рівному лікарі успішно проооперували жінку з двома злоякісними пухлинами

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну операцію пацієнтці, в якої виявили одразу дві онкологічні патології. У жінки були злоякісні пухлини у нирці та матці. Про це повідомили 28 травня на фейсбук-сторінці медзакладу.

За інформацією лікарів, 46-річній пацієнтці діагностували пухлину в нирці, коли вона перебувала за кордоном. У пошуках закладу для лікування жінка звернулася до Рівненського обласного протипухлинного центру.

«Під час комплексного дообстеження наші гінекологи виявили ще одну патологію, яка також потребувала радикального хірургічного лікування. Тому мультидисциплінарна команда лікарів вирішила провести операцію в один етап, аби вилікувати пацієнтку одразу від двох онкологічних патологій», – зазначили у медзакладі.

Так, хірурги та гінекологи обʼєдналися для виконання лапароскопічної резекції правої нирки (ред. – видалення лише ураженої частини органу) та лапароскопічної пангістеректомії (ред. – операція з повного видалення матки з придатками). Уже на третю добу після хірургічного втручання жінку виписали із лікарні.

Додамо, що наприкінці квітня фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну операцію 35-річній пацієнтці, у нирці якої була 10-сантиметрова кіста розміром більше 18 літрів. У результаті жінці видалили нирку, з якої походила пухлина.