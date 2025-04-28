У Рівному лікарі успішно проооперували жінку з гігантською кістою в черевній порожнині

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну операцію пацієнтці, у нирці якої була 10-сантиметрова кіста розміром більше 18 літрів. Про це повідомили 28 квітня на сторінці медзакладу у Facebook.

«Днями хірурги нашого центру провели надскладну операцію з видалення гігантської кісти черевної порожнини 35-річної жінки. Уявіть лише: кісту розміром більше 18 літрів, що містила всередині пухлину близько 10 сантиметрів, успішно видалено. Завершилася операція виконанням видалення нирки, з якої походила пухлина», – зазначили у протипухлинному центрі.

Кіста – це патологічна порожнина в органах або тканинах, заповнена рідиною або кашоподібною масою. Хоча кісти належать до доброякісних утворень, в деяких випадках вони можуть приймати злоякісний характер, тому спеціалісти рекомендують регулярно проходити профілактичні огляди.

Додамо, що на початку квітня лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру видалили одну із найбільших пухлин щитовидної залози у своїй практиці. Розміри новоутворення у 72-річної пацієнтки становили 11х6 см.