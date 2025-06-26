У Рівному лікарі успішно прооперували чоловіка зі злоякісною пухлиною у стравоході

Фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру провели складну операцію 57-річному пацієнту, в якого виявили злоякісну пухлину у стравоході. Чоловіку одночасно оперували і черевну, і грудну порожнини. Про це повідомили 26 червня на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, онкологія стравоходу – один із найскладніших напрямів у хірургії. Тож пацієнту, в якого виявили захворювання, вирішили провести операцію Льюїса. Це складне комбіноване втручання, яке потребує одночасної роботи і в черевній, і в грудній порожнинах.

Втратили зуб? Його можна замінити імплантом, який не відрізнити від звичайного. У Bioclinic їх встановлюють за сучасними протоколами та безболісно. Власна лабораторія дозволяє виготовити коронки швидко і з ідеальним підбором кольору. Ваш новий зуб буде виглядати і функціонувати чудово.

«Чоловіку провели радикальне видалення ураженого фрагмента стравоходу разом із частиною шлунка та лімфатичними вузлами. Шлунок перемістили в грудну порожнину й з’єднали із залишком стравоходу пацієнта. Операція технічно дуже складна, потребувала високої точності та командної роботи», – зазначили у медзакладі й додали, що пацієнта вже виписали додому.

Нагадаємо, наприкінці травня у Рівному успішно прооперували 46-річну жінку, в якої виявили одразу дві онкологічні патології. У пацієнтки були злоякісні пухлини у нирці та матці. Уже на третю добу після хірургічного втручання жінку виписали із лікарні.