4-річний Матвій – один із хворих дітей, який проходить лікування у Центрі дитячої медицини

Благодійний фонд «Таблеточки» запустив збір на аналізи для дітей, які лікуються від раку у Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр). На аналізи для хворих дітей на пів року потрібно 2 млн грн: 1 мільйон збирає фонд, а партнери ініціативи, співзасновники IT-компанії Intellias подвоять кожен внесок.

У Центрі дитячої медицини щороку проходять лікування 450 дітей з усієї України з онкологічними та гематологічними захворюваннями. У 2025 році їм провели 164 тисячі аналізів. У дитячій онкології кожне рішення лікаря базується на результатах точних лабораторних досліджень. Саме вони допомагають помітити навіть найменші зміни в стані дитини, скоригувати лікування та підвищити його ефективність.

Для проведення таких досліджень лабораторії необхідні реагенти – спеціальні витратні матеріали, без яких виконання аналізів є неможливим.

«Наш Центр є одним із ключових закладів України у сфері дитячої онкології та входить до двох провідних центрів держави за обсягом лікування онкопацієнтів. Щороку до стаціонару Клініки дитячої онкології вперше потрапляють близько 130 дітей зі злоякісними пухлинами центральної нервової системи та солідними пухлинами. Для дитини з онкопатологією аналізи – щоденна необхідність і ключ до правильних клінічних рішень, особливо перед складним лікуванням», – каже керівник Центру Богдан Мальований.

У БФ «Таблеточки» кажуть, що понад 80% дітей, у яких в Україні діагностують рак, отримують допомогу фонду. Значна частина з них проходить лікування у Центрі дитячої медицини. На жаль, комунальні медичні заклади в Україні не завжди мають достатньо ресурсів і можливостей оперативно закривати всі потреби. Тому підтримка благодійників є дуже важливою. Саме завдяки благодійним внескам фонд може швидко реагувати на запити лікарень і забезпечувати дітей безперервним та якісним лікуванням.

Підтримати збір можна на сайті фонду. Співзасновники Intellias подвоять кожну гривню. Збір триває до кінця березня.