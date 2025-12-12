Новий препарат пацієнти зможуть безкоштовно отримати влітку 2026 року

Медичні закупівлі України уклали трирічний договір із виробником Merck Sharp & Dohme (США) на закупівлю інноваційного препарату пембролізумаб (торгова назва – Кітруда) для лікування пацієнтів з нерезектабельною або метастатичною меланомою. Перші поставки препарату очікуються наприкінці червня 2026 року, повідомили 12 грудня у МОЗ.

У відомстві кажуть, що пембролізумаб є одним із важливих препаратів сучасної онкоімунології, який допомагає імунній системі розпізнавати й знищувати злоякісні утворення.

«Зокрема, цей засіб блокує білок PD-1 (який у нормі пригнічує захисні клітини організму – Т-клітини), завдяки чому імунітет діє активніше проти ракових клітин. Особливо ефективним Пембролізумаб є при лікуванні пізніх (III–IV) стадій меланоми – одного з найагресивніших типів раку шкіри», – сказано у повідомленні.

У випадках, коли пухлину вже неможливо видалити хірургічно, рак поширюється за межі первинного осередку. І тоді основою лікування стає імунотерапія або таргетна терапія, яка дозволяє зупинити прогресування хвороби.

Хоча меланома трапляється рідше, ніж інші види раку шкіри, вона значно агресивніша, оскільки швидко поширюється на внутрішні органи через лімфатичну або кровоносну систему. На ранній стадії хворобу, кажуть у ЦГЗ, можна вилікувати у 98-99% випадків. Раніше ZAXID.NET писав про те, чому доброякісні родимки перероджуються у злоякісні і як цього не допустити.

Серед основних симптомів меланоми: поява нових або зміна існуючих родимок, асиметрія, нерівні краї, неоднорідне забарвлення, швидке збільшення розміру, свербіж, біль чи кровоточивість. На пізніх стадіях можливі загальна слабкість, біль та ураження внутрішніх органів через метастази.