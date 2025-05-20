У пацієнтки під час огляду родимок запідозрили меланому

Майже у всіх людей є родимки, у когось їх більше, у когось менше. Як правило, більшість родимок є доброякісними і вони не становлять загрози для людини. Утім, бувають випадки, коли родимки із доброякісних перероджуються у злоякісні, у меланому. І це вже серйозна проблема, бо є загроза для життя людини.

Чому доброякісні родимки перероджуються у злоякісні? Що робити людині, якщо ненароком травмувала родимку? Чи може меланома (найагресивніший вид раку шкіри) виникнути на місці травмованої родимки? Чи можуть перероджуватися у злоякісні родимки, з якими дитина народилася? Скільки нових випадків меланоми виявляють щороку на Львівщині? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував хірургу-онкологу, завідувачу відділення пухлин м’яких тканин Львівського онкоцентру Ігорю Дмитрику.

Що робити, коли травмувалася родимка?

Ненароком травмувати родимку може кожний. Це може відбутися в душі, від випадкового удару, під час падіння з велосипеда, гри з тваринами тощо. То чи варто у таких випадках тривожитися?

«Якщо травмувалася доброякісна родимка, ніяких чітких ризиків нема, це не означає, що вона переродиться у злоякісну. Але якщо травмування є постійним, у ній відбуваються запальні зміни, ризик переродження збільшується», – каже онколог.

Він радить при травмі родимки обробити її дезінфікуючим засобом, накласти стерильну пов’язку і спостерігати за родимкою. Якщо вона змінила колір, форму чи розмір, довго не заживає, тоді треба негайно звернутися до лікаря.

Але є ще такий вкрай важливий момент. За словами Ігоря Дмитрика, пацієнти не завжди без допомоги лікаря можуть правильно оцінити стан тієї чи іншої родимки. Якщо, скажімо, три місяці тому людина була у спеціаліста, перевіряла родимку, і він їй повідомив, що вона доброякісна, то при травмуванні родимки можна не хвилюватися. Та коли людина не проходила перевірку, то звідки їй знати, що родимка доброякісна? Якщо родимка вже почала перероджуватися і у цей момент її травмували, то процес переродження значно пришвидшується. Тому людям, які не перевіряли родимки у спеціаліста, лікар радить записатися на плановий прийом до дерматолога, онколога чи онкохірурга, аби бути впевненим, що небезпеки нема.

Чи може на місці родимки виникнути меланома?

За даними світової літератури, до 30% випадків меланоми виникають з наявних родимок. У 70% випадків меланома виникає на здорових ділянках шкіри. Меланома у нас, на жаль, – не рідкість. За останні роки рівень захворюваності на рак шкіри зростає. Торік на Львівщині меланому виявили у 174 мешканців області. З них 120 мешканців дізналися про захворювання на l та ІІ стадії, а 54 пацієнти дізналися про недугу вже в занедбаних стадіях (III та IV). За чотири місяці 2025 року вперше меланому діагностували у 33 пацієнтів.

Процес переродження доброякісної родимки у злоякісну, за словами онколога, може тривати роками. Є й блискавичні форми, коли переродження відбувається за місяці, але таких випадків лише приблизно 10%.

«Меланома буває навіть нульової стадії, коли пухлина не дає метастазів і виявити її може лише спеціаліст. Починаючи з першої і до третьої стадії, ризик метастазування зростає. І що довше людина ходить з пухлинкою, то глибше вона проростає у шари шкіри, збільшується стадія захворювання і ризик метастазування. Ось чому дуже важливо раз на рік проходити профілактичний огляд у дерматолога, онколога чи онкохірурга. Меланома, виявлена у ранній стадії, добре піддається лікуванню», – каже Ігор Дмитрик.

Лікар пригадав випадок, коли на прийом до нього прийшла 21-річна дівчина, у якої на спині почала змінюватися родимка. Мама сказала їй, що вона з цією родимкою народилася і її у жодному разі рухати не можна. Але Ігор Дмитрик каже, що це хибна думка. Родимки, з якими ми народилися, також можуть перероджуватися у злоякісні. У дівчини, на жаль, родимка уже переродилася. Пацієнтка показала лікарю фото у 16-річному віці, на якому було видно, що вже тоді родимка була змінена. На щастя, меланому у дівчини виявили у першій стадії, без метастазів.

Як часто слід обстежувати родимки?

Онколог Ігор Дмитрик каже, що для більшості людей достатньо це робити раз на рік. За скеруванням сімейного лікаря пройти огляд у дерматолога, онколога чи онкохірурга.

Людям, які належать до групи ризику, такі огляди варто проходити щонайменше раз на пів року, а саме:

• людям зі світлою шкірою, рудим або світлим волоссям,

• тим, у кого багато родимок (понад 50),

• у кого в родині були злоякісні утворення,

• хто любить засмагати і відвідувати солярій,

• хто через роботу багато часу проводить на сонці.

Якщо є будь-які зміни у родимці, необхідно невідкладно звернутися до лікарів. Проходити профілактичні огляди у спеціаліста, каже лікар, можна впродовж року, а не лише у травні, коли триває місяць обізнаності про мелоному.