Підвищений тиск - ризик інсультів та інфарктів

Підвищений тиск (гіпертензія) збільшує ризик інфаркту та інсульту. Гіпертензія є першою причиною смерті людей на планеті. Існує багато факторів, які здатні спричинити високий тиск. Деякі з них, як сімейна історія та вік, на жаль, неможливо змінити або контролювати. Однак багатьма іншими факторами ризику можна керувати за допомогою простих змін у способі життя, каже експерт МОЗ Олег Швець, і радить це робити невідкладно. Адже на кожні 10 пунктів зниження систолічного артеріального тиску ризик інсульту чи серцевого нападу зменшується на 20%.

«Для деяких людей таких змін може бути достатньо, щоб контролювати свій артеріальний тиск без прийому ліків. Однак, якщо вам призначили препарати, важливо продовжувати їх приймати. Крім того, регулярно відвідуйте лікаря та проходьте призначення лікаря», – каже Олег Швець.

Що робити, щоб нормалізувати артеріальний тиск природним шляхом?

Зменшіть споживання продуктів з високим вмістом солі. Натрій, що міститься в солі, підвищує кров'яний тиск і збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту. Тому відмова від продуктів з дуже високим вмістом солі або зменшення їх кількості допомагає знизити артеріальний тиск.

«Високий вміст солі часто мають оброблені та упаковані продукти. Це готові страви, супи, соуси, крекери, хліб, сухі сніданки, перероблене м'ясо та солоні закуски. Спробуйте замінити їх на продукти з меншим вмістом солі. Наприклад, шинку на домашню буженину, чипси на несолоні горіхи, соєвий соус на лимонний сік, крекери на овочеві палички», – радить лікар.

Купуючи продукти, читайте етикетки, де сіль може бути позначена як натрій. Рекомендована кількість для дорослих — не більш як 5 г солі на день (2 000 мг натрію). Якщо у вас високий кров'яний тиск або серцева недостатність, рекомендована кількість солі може бути меншою.

Будьте фізично активними. Активність і фізичні вправи є чудовим способом знизити артеріальний тиск, до того ж вони дарують гарне самопочуття.

«Огляд доказів щодо фізичної активності та здоров'я серця, який провів Фонд Серця в Новій Зеландії, показав, що люди з високим кров'яним тиском, які регулярно займалися фізичною активністю, змогли знизити показники систолічного артеріального тиску (верхнє число) на 12,26 мм рт.ст. і діастолічного артеріального тиску (нижнє число) на 6,12 мм рт.ст», – каже Олег Швець.

Аби досягти таких результатів рекомендують щонайменше 2,5 години (150 хвилин) щотижня фізичної активності помірної інтенсивності (та, що змушує дихати важче, ніж зазвичай, але при цьому людина все ще можете розмовляти).

І не обов’ язково іти у тренажерний зал. Можна припаркувати машину за 10 хв. ходьби від дому, або вийти з маршрутки на зупинку раніше чи піднядися в квартиру не ліфтом, а пішки сходами.

Рослинна їжа – основа меню. Рослинна їжа чудово впливає на загальний стан, а деякі з продуктів здатні знизити кров'яний тиск. Для здоров’я серця лікар радить додавати до раціону якомога більше фруктів та овочів, бобових (нут, сочевиця тощо), цільні зерна (як овес і коричневий рис), несолоні горіхи та насіння.

Відмовтеся від алкоголю або скоротіть його вживання. «Існують переконливі докази того, що вживання алкоголю підвищує кров'яний тиск, який зумовлює появу серцевих захворювань і небезпеку їхніх ускладнень», – каже лікар.

Безпечної дози алкоголю не існує. Якщо ви вживаєте алкоголь, зменшіть частоту і кількість порцій алкоголю. Споживайте алкогольні напої повільно, на кожну порцію спиртного випивайте склянку води, замість міцних напоїв вживайте ті, що мають менший вміст алкоголю.

Відпочивайте. Під час стресу у людини підвищується частота серцевих скорочень і кров'яний тиск. Крім того, щоб впоратися зі стресом, люди часто їдять більше нездорової їжі або п'ють більше алкоголю, що негативно впливає на кров'яний тиск у довгостроковій перспективі.

Один зі способів впоратися зі стресом — виділити час для себе. Це може бути прогулянка, прослуховування музики чи подкаст, заняття улюбленою справою, медитація тощо.

Приймайте призначені ліки. Якщо лікар призначив препарати, приймайте їх відповідно до рекомендацій. Це один з найефективніших способів знизити ризик серцевого нападу та інсульту. Якщо відчуваєте побічні ефекти, поговоріть зі лікарем щодо альтернативних препаратів. Не припиняйте приймати ліки без попередньої консультації.

На жаль, за словами лікаря, не існує швидких способів знизити артеріальний тиск. Однак внесення рекомендованих змін до способу життя та прийом призначених ліків є ефективними. Ліки здатні покращити ситуацію протягом декількох днів, а зміни способу життя — за декілька тижнів.