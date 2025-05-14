Включайте у раціон побільше продуктів, які багаті на залізо

Залізодефіцитна анемія виникає через недостатню кількість заліза і організм не може виробляти потрібну кількість гемоглобіну. Через це страждає ключова складова нашого існування – дихання, яке залежить від наявності та постачання кисню. Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець пояснює, чому виникає залізодефіцитна анемія, називає її симптоми і дає поради, як її не допустити.

Симптоми залізодефіцитної анемії

Спочатку залізодефіцитна анемія може бути настільки легкою, що залишається непоміченою. Та коли організм відчуває все більший дефіцит заліза, анемія погіршується, її симптоми посилюються.

«До ознак та симптомів залізодефіцитної анемії належать: надзвичайна втома та слабкість, блідість шкіри, біль у грудях, прискорене серцебиття або задишка, головний біль або запаморочення, холодні руки та ноги, запалення або печіння язика, ламкість нігтів, незвичайний потяг до непоживних речовин, таких як лід, глина, земля або крейда, поганий апетит, особливо у немовлят і дітей з залізодефіцитною анемією», – каже лікар.

Причини її виникнення

За словами лікаря, залізодефіцитна анемія виникає, коли в організмі не вистачає заліза для вироблення гемоглобіну (елемент еритроцитів, який надає крові червоного кольору і бере участь у транспорті кисню по всьому організму). Якщо людина споживає недостатньо заліза або втрачає забагато заліза, організм не може виробляти достатню кількість гемоглобіну, і з часом розвивається залізодефіцитна анемія.

Причини залізодефіцитної анемії:

Втрата крові. До ризику залізодефіцитної анемії схильні жінки, які мають рясні менструації. Спричинити її може й повільна хронічна втрата крові в організмі, скажімо, через виразку шлунка, грижу стравохідного отвору діафрагми, поліпи товстої кишки або рак товстої кишки. Шлунково-кишкова кровотеча може бути наслідком регулярного вживання деяких безрецептурних знеболювальних та протизапальних препаратів, особливо аспірину.

Нестача заліза у в харчуванні. Організм регулярно отримує залізо з продуктів. Якщо людина споживає замало заліза, з часом в організмі може виникнути його дефіцит. Для нормального росту і розвитку немовлята і діти також потребують заліза у своєму раціоні.

Нездатність організму засвоювати залізо. Кишкові розлади, як целіакія, що впливають на здатність кишківника всмоктувати поживні речовини з перетравленої їжі, можуть призвести до залізодефіцитної анемії. Якщо частина тонкого кишечника була шунтована або видалена хірургічним шляхом, це також може вплинути на здатність засвоювати залізо та інші поживні речовини.

Вагітність. Без додаткового прийому заліза анемія виникає у багатьох вагітних жінок, оскільки їхні запаси заліза повинні обслуговувати власний збільшений об'єм крові, а також бути джерелом гемоглобіну для плоду, що росте.

Хто входить до групи ризику

Підвищений ризик розвитку залізодефіцитної анемії мають:

Жінки. Оскільки вони втрачають кров під час менструації, загалом більше ризикують захворіти на залізодефіцитну анемію.

Немовлята та діти. Особливо з низькою вагою при народженні або передчасно народжені, які не отримують достатньо заліза з грудним молоком або сумішами. Крім того, діти потребують додаткового заліза під час стрибків росту. Якщо дитина не харчується здоровою різноманітною їжею, вона більш схильна до ризику анемії.

Вегетаріанці. Люди, які не їдять м'яса, мають вищий ризик залізодефіцитної анемії, якщо вони не вживають інших продуктів, багатих на залізо.

Донори крові. Часте донорство крові може виснажувати запаси заліза. Низький гемоглобін, пов'язаний зі здачею крові, є бути тимчасовою проблемою, яку можна вирішити, вживаючи більше продуктів, багатих на залізо.

Які ускладнення може спровокувати нестача заліза

Легка залізодефіцитна анемія, каже лікар, зазвичай не викликає ускладнень. Однак, якщо її не лікувати, може перейти у важку форму і призвести до проблем зі здоров'ям, зокрема викликати:

Проблеми з серцем. Серце повинно перекачувати більше крові, щоб компенсувати нестачу кисню, який переноситься кров'ю. Це може призвести до збільшення серця або серцевої недостатності.

Передчасні пологи. Важка залізодефіцитна анемія пов'язана з передчасними пологами та народженням дітей з низькою вагою. Але цьому стану можна запобігти, якщо вагітні жінки отримують препарати заліза у межах пренатального спостереження.

Проблеми з ростом. У немовлят і дітей гострий дефіцит заліза може призвести до затримки росту і розвитку. Крім того, залізодефіцитна анемія пов'язана з підвищеною сприйнятливістю до інфекцій.

Які продукти багата на залізо

Знизити ризик розвитку залізодефіцитної анемії можна, вживаючи продукти, багаті на залізо. Серед них: червоне м'ясо, свинина та птиця, морепродукти, квасоля, темно-зелені листові овочі (як шпинат), сухофрукти (родзинки та курага), горох, збагачені залізом крупи, хліб та макарони.

Організм засвоює більше заліза з м'яса, ніж з інших джерел. Якщо ви їсте м'ясо, варто збільшити споживання багатих на залізо рослинних продуктів. Покращити засвоєння заліза, що надходить з їжею, допомагають продукти з високим вмістом вітаміну С: цитрусовий сік, броколі, грейпфрут, ківі, листова зелень, дині, апельсини, перець, полуниця, мандарини, помідори.

Профілактика залізодефіцитної анемії у дітей

Щоб запобігти залізодефіцитній анемії у немовлят, годуйте дитину протягом першого року життя грудним молоком або сумішшю, збагаченою залізом. Коров'яче молоко не є хорошим джерелом заліза для немовлят і не рекомендується для дітей до 1 року.

«Після 6 місяців починайте годувати дитину збагаченими залізом кашами або м'ясним пюре принаймні двічі на день, щоб підвищити споживання заліза. Після одного року важливо, щоб діти пили не більш як 600 мл молока на день. Завелика кількість молока часто замінює інші продукти, в тому числі багаті на залізо», – радить лікар.

Чому не можна самостійно приймати препарати заліза?

Якщо у вас або вашої дитини з'являються ознаки та симптоми, які вказують на залізодефіцитну анемію, Олег Швець радить не займатися самолікуванням і звернутися до фахівця. Не варто самостійно приймати й препарати заліза. Надмірне накопичення заліза в організмі небезпечне, бо може пошкодити печінку та спричинити інші ускладнення.