Не розслабляйтеся, коли гуляєте у парках чи в лісі

Через теплу осінь і початок зими кліщі продовжують залишатися активними. У листопаді цього року на Львівщині через укуси іксодових кліщів зафіксовано 52 випадки хвороби Лайма, з них 20 випадків – у Львові. Загалом за 11 місяців 2025 року в області зареєстровано 594 випадки цього захворювання проти 407 випадків за аналогічний період торік, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

У Центрі кажуть, що за останні три роки на Львівщині фіксується зростання захворюваності на хворобу Лайма, що пов’язано з теплішими сезонами та розширенням ареалу кліщів. Якщо у 2023 році було 252 випадки, у 2024 -му – 433, то за 11 місяців 2025 року вже зафіксовано 594 випадки. Люди, яких покусали кліщі, продовжують звертатися по медичну допомогу і в грудні.

Де найчастіше інфікувалися львів’яни?

У Центрі кажуть, що майже кожен п’ятий мешканець Львівської міської громади, який захворів цьогоріч на хворобу Лайма, інфікувався у міських парках:

Парк ім. Івана Павла ІІ – 20

«Горіховий Гай» – 8

Стрийський парк – 8

«Білогорща» – 7

Левандівський парк – 5

«Погулянка» – 3

Скнилівський парк – 4

Снопківський парк – 2

Парк ім.Івана Франка – 1

«700-річчя Львова» – 1

Жодного випадку цьогоріч не зареєстровано у парках «Знесіння» та«Високий Замок».

Симптоми хвороби Лайма

Нагадаємо, хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) – небезпечна інфекційна хвороба, яка передається через укуси іксодових кліщів. Її збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби.

Хвороба Лайма має декілька стадій і її прояви можуть змінюватися залежно від часу після зараження:

• рання стадія (перші дні – 1 місяць після укусу): на місці укусу може з’явитися характерне почервоніння у вигляді кільця (мігруюча еритема). Також можливі симптоми, схожі на застуду: підвищення температури, ломота в тілі, слабкість.

• середня стадія (1-3 місяці після укусу): якщо хворобу не лікувати, інфекція поширюється в організмі, вражаючи суглоби, нервову систему та серце. Можливі сильні головні болі, порушення зору, болі в м’язах і серцеві порушення.

• пізня стадія (від 3 місяців і більше після укусу): може розвинутися хронічний артрит, ураження нервової системи (енцефаліт, паралічі), що суттєво знижує якість життя.

Тож якщо помітили на тілі кліща, панікувати не варто. Не всі кліщі є заразні. Але й з візитом до сімейного лікаря чи інфекціоніста затягувати не варто. Хвороба Лайма добре піддається лікуванню антибіотиками. Головне: вчасно розпочати лікування.