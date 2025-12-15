Останній підтверджений випадок прокази в Румунії був зафіксований 44 роки тому

У спа-центрі в північно-західному місті Клуж (Румунія) у двох масажисток виявили лепру (проказу). Про перший підтверджений випадок повідомив міністр охорони Александр Рогобете ще у четвер, 11 грудня, та вже наступного дня агентство Reuters заявило, що хворобу підтвердили у ще однієї людини.

Обидві пацієнтки, у яких підтвердили проказу, громадянки Індонезії віком 21 та 25 років. На той момент ще двоє людей проходили обстеження. Відомо, що одна із хворих нещодавно повернулася з Азії, де пробула місяць зі своєю матір'ю, яка через лепру тепер також перебуває в лікарні.

Спа-центр закрили до завершення розслідування. Міністр охорони здоров'я заявив, що клієнтам закладу не варто перейматися через ризик зараження, оскільки для передачі хвороби необхідний тривалий контакт з інфікованою людиною. Рогобете додав, що прийняв рішення про:

посилення епідеміологічного нагляду;

розширення контактного тестування;

оцінку умов праці та проживання іноземних працівників.

Останній підтверджений випадок прокази в Румунії був зафіксований 44 роки тому. Варто зауважити, що випадки лепри на території ЄС рідкісні й найчастіше пов’язані з перебуванням у країнах, де хвороба поширена. Більшість випадків трапляються в Азії, Африці та Південній Америці, а також Індії.

Проказа – це хронічне інфекційне захворювання, яке переважно вражає шкіру, периферійні нерви, слизові оболонки та очі. Якщо лікування почати пізно, це може призводити до тривалих пошкоджень та деформацій.

До основних проявів хвороби належать поява плям на тілі, зниження чи втрата чутливості, поколювання, запалення периферійних нервів, ослаблення м’язів, обмеження рухливості та деформації, носові кровотечі та кератит (ураження очей).

Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що станом на кінець 2024 року в Україні лікування проходили троє людей. Це – чоловіки 1939, 1948 та 1954 років народження. Вони перебували у спеціалізованому медичному закладі – лепрозорії в Одеській області.

