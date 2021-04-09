На що хворіли наші предки? Коли на території України поширилися сифіліс, проказа, чума, онкохвороби? Чи була дієвою медицина княжоїх доби? Як виглядав, чим займався, скільки жив пересічний мешканець середньовічного Києва?

У «Без брому»​ інтерв’ю із дослідницею археології та антропології Олександрою Козак.

Програма «Без брому» – спільний проект ZAXID.NET та журналу «Локальна історія», в якому щотижня обговорюються складні історичні теми.

Пані Олександро, доброго дня. Почну із загального питання, але водночас із того, що хвилює багатьох: що ми можемо сказати про давню людину на основі її кісткових решток?

Ми можемо сказати багато. Ми можемо сказати менше, ніж коли бачимо людину і говоримо з нею. Але дослідження кісток – це теж спосіб спілкування з давніми людьми. І це єдине джерело, з якого ми можемо дізнатися, як жила людина, чим вона харчувалася, як вона народилася, на що хворіла. Величезний спектр інформації – професії, навіть умови, в яких вона жила, теж позначаються на кістках.

Наскільки гомо сапієнс, який з'являється у пізньому палеоліті, видозмінюється тілобудовою до Середньовіччя? Чи можемо тут простежити якусь динаміку? І чи вона була?

Були мікроеволюційні процеси. Якби ми зараз побачили одного з перших гомо сапієнсів, із тих, що жили з неандертальцями, ми б його впізнали. А може, й ні. Деякі ознаки вже зникли: були тоді, а зараз немає.

А що зникло?

Наприклад, третій моляр – зуб-«вісімка». Моляри використовують травоїдні тварини, щоб добре пережовувати їжу. А оскільки зараз їжу готують, то еволюція йде таким шляхом, що зменшується розмір щелеп, і, відповідно, немає вже місця для таких зубів й за непотрібністю вони щезають.

Як на основі кісток можемо окреслити професійні заняття людини?

Якщо людина постійно робить один і той же рух. Наприклад, ковалі – вони з навантаженням б’ють. Той м’яз, який використовують, завжди прикріплюється до кістки – і це місце розвивається сильніше. Тож можемо бачити, де розвинені такі місця, а відтак сказати – він бив молотом чи рубав шаблею. Цілий комплекс ознак на скелеті показує можливі професії. Хоча ми не говоримо, що він 100% був ковалем, але таке можливо.

Як спосіб життя впливав на тілобудову чи на кісткові рештки? Наприклад, чи була різниця між землеробами і кочівниками? І як проявлялася?

Звичайно, проявлялася. У землеробів були інші хвороби, землероби по-іншому пристосовувалися до середовища. Наприклад, карієс, як вважають, з'являється під час переходу до землеробства. Його дуже мало у кочівників.

Чому?

Тому що вони почали харчуватися зерновими – це вуглеводи, а вони руйнують зубну емаль більше, ніж м'ясо.

А в кочівників які хвороби були?

У них досить сильно стиралися передні зуби. Було навантаження на м'язи, які відповідають за вершництво. В ямній культурі ми теж знайшли ознаки вершництва, але вони трошки інші. Я підозрюю, що це пов'язано з тим, що вони їздили на биках, чи кого там випасали. На них сідали – і травмували м’язи. Це не було хронічне явище, а переважно випадково – діти бавилися. І тому ми бачимо травми у цих місцях.

І, знову ж таки, вони трошки будуть відрізнятися від землеробських травм. Коли ми маємо весь набір ознак, можемо сказати – ця людина скоріше землероб чи кочівник.

Що було ключовим – спосіб життя чи їжа, яку споживали? Наприклад, рибалки, рибальські спільноти. Що у них було не так зі здоров'ям?

Ми знайшли одну дуже цікаву серію – це Сугоклейський курган. Там були поховані пізньобронзові люди, так звані «бабинці» і «ямники». Так-от, ці «бабинці» – люди бабинської культури, вони мали досить цікаву ознаку, яку я також виявила у переселенців із Литви, з берегів Балтійського моря. Це поселення Острів. Йдеться про екзостози у вушному проході: у вусі формувалася додаткова кісточка, вона перебувала в процесі постійного запалення. Цей процес постійного запалення призводив до утворення цієї кісточки. Це вказує на те, що людина могла жити біля води, вітер постійно дмухав їй в одне вухо, або в друге, або в обидва. Туди потрапляла вода – і виникало запалення. Це одна з ознак, з якої ми могли б сказати, що ті люди жили на березі і, відповідно, харчувалися рибою.

У цій групі є дуже цікаві переломи стоп: люди ходили по дну річки, вона не була глибокою, збирали або молюски, або рибу, часто підсковзувалися. Для цієї серії характерний дуже високий відсоток виворотних травм стоп.

Одна з ваших найвідоміших робіт – про населення середньовічного Києва. Чи можемо уявити собі пересічного киянина у Середньовіччі? Це був збірний портрет? І чи можемо простежити якісь соціальні речі?

Звичайно, і соціальні речі, і спосіб життя різний – були бідні квартали, були квартали у верхньому Києві, де жила княжа дружина, де були монастирі, куди йшли доволі багаті люди, аж до князів.

Еліта і простолюдини хворіли на різні недуги?

У них профіль хвороби відрізняється. Найчастіше це авітаміноз, цинга (через нестачу вітаміну С), рахіт, анемія (коли бракує вітаміну В або заліза), і далі інфекційні захворювання і травми. Оці хвороби стають у профіль, якщо їх намалювати, і тоді ми бачимо дуже велику різницю між цим населенням. Тобто Поділ відрізняється від Верхнього Києва. Щекавиця відрізняється від Подолу і Верхнього Києва.

А якщо цю різницю детальніше окреслити?

Морфологічно трошки відрізняються, і навіть в часі відрізняються. На початку, коли Київ тільки заснували, до Х століття, було довгоголове населення. Можливо, це ті, що прийшли з Півночі, тобто варяги-вікінги. Потім населення трішки змінюється – стає широкоголовим і йде в напрямі так званої брахікранії. Зараз, якщо ви подивитеся на пересічного українця, – у нього кругла голова. Широка кругла голова – це і є брахікранія. Тобто міняється морфологія. Вищими/нижчими вони не стають...

А яким був середній зріст?

Для жінок це десь 158-159 см, а для чоловіків – 165 см. Це дуже в середньому. Тому що дружина, князі і їхні родини були вищими.

А чому?

Можливо, був певний відбір – природний або неприродний. До дружини йшли люди, які мусили мати певні характеристики. Для війни потрібні були високі, красиві, широкоплечі.

Друге – харчування трошки відрізнялося, а відтак і зріст. Вважають, якщо дітей годувати білками, то вони швидше ростуть. А ще захворювання – якщо діти часто хворіли, то вони менше росли в певний період. А бідні діти хворіли трохи більше.

А чи може бути таке, що еліта відрізнялася, князі відрізнялися, бо є підстави говорити про певну нормандську теорію. Очевидно, що князі були скандинавами. Тут етнічність можемо ловити?

Можемо ловити, але це трошки складно.

І небезпечно, так?

У нас рідко хто цим займається. Практично немає спеціалістів, які працювали б із такими етнічними реконструкціями – за черепом, за скроневим скелетом, кістками тіла. Хоча було б дуже цікаво.

Знову ж таки, треба враховувати загальну екологію, так званий секулярний тренд. Це зміна зросту в часі залежно від сонячної активності, зміни магнітного поля. Тобто це вже великі коливання, і вони не є однонаправленими. Треба потрапити, подивитися конкретно в цей період, яким був зріст людей по всій земній кулі чи у Європі. І тоді проаналізувати – а чи будуть ці люди відхилятися від середнього показника.

А наскільки можемо простежити міграції на основі кісткових решток? Ви згадували балтів, далі ми згадали про норманів, скандинавів. Чи є ще якісь такі речі, можливо, навіть із ранішого періоду?

Зараз дуже модний ізотопний аналіз. Роблять ізотопний підпис геологічного середовища, а тоді звіряють набір ізотопів у кістках із тлом. А проблема наша в тому, що в нас немає геологічних підписів для всієї території України, є точково, окремо. І коли ми віддаємо на ізотопний аналіз кістки і виявляється, що ця людина тільки що прийшла з-під Самари, – то це треба ставити під сумнів. Можливо, такі ж самі геологічні умови були десь поряд із нами.

Це робота на роки, і було б дуже цікаво прослідкувати і зробити таку базу.

А якщо говорити про середній вік людей, наприклад. Чи можемо простежити динаміку, чи говорити лише про Середньовіччя?

Ми не знаємо того населення, от як зараз. Тобто ми не знаємо про все населення. Ми маємо людей, які помирали й поховані. Якщо в тій групі населення були колись молоді чоловіки, а потім вони кудись пішли і залишилися тільки жінки і старі люди, то ми дивимося на ту серію, на ті кістки, і бачимо, що середній вік – за 50 років у чоловіків. Там немає молодих. Але це не означає, що старі вмирали частіше і більше.

Так само з дітьми. Якщо їх немає в групі, це два варіанти: або їх там не було, вони не народжувалися, або кістяки зруйновані настільки, що ми не можемо їх бачити.

Якщо говорити про великі групи, про термін у 100-200 років, тоді треба прослідкувати якусь тенденцію. Якщо не було міграції на цих територіях, із цих територій, якщо не було війни – тоді можливо побачити більш-менш реальну картину віку.

А все ж таки, ми можемо мати якісь приблизні цифри, наприклад, середньовічний Київ?

Можемо, вік відрізняється по районах: у Верхньому Києві – це 38-39 років для чоловіків. На Щекавиці – 42 роки середній вік. Але знову ж таки питання – чому? На Щекавиці краще жили? Не може такого бути. Бо там, ми підозрюємо, було автохтонне населення, яке навколо Києва жило, потім переселилося, або там жило споконвіків.

Князівські родини трошки довше жили – до 50 років доходив середній вік.

А на основі чого можемо говорити про князівські поховання? Чи є у нас скелети князів? Знаємо епопею з Ярославом Мудрим, менш відома історія з кістками Ярослава Осмомисла, незрозуміло, чи це справді його кістки. Питання тої вибірки, бази – чи маємо якісь князівські поховання?

Все дуже під сумнівом. Якщо навіть знайшли саркофаг і в ньому лежить скелет – ми не знаємо, чи був цей саркофаг потривожений. Могли ж кістки Х століття, наприклад, вийняти в ХІХ столітті й покласти свою людину. Бо саркофаги красиві.

Чи це не буде помітно вам як досліднику?

Ми кажемо, можливо, це вторинно когось поховали. Так, як було з Юрієм Долгоруким.

Це Спас на Берестові?

Так.

І це Юрій Долгорукий чи ні?

Генетика показала, що це жінка. Знову ж таки питання – чи генетика на 100% достовірна. Тому що, як знаєте, – є x-хромосома та y-хромосома. А якщо вони просто не піймали у-хромосоми?

А ці генетичні аналізи роблять в Україні чи за кордоном?

В Україні не роблять. Немає жодної лабораторії, де таке можна було б досліджувати.

Тут мені відразу нагадуються спроби 3D-реконструкції облич. Наскільки взагалі реалістично зробити таке дослідження і чи, відтак, можемо казати, що ми знаємо тих людей в обличчя?

Це реалістично. Метод Герасимова – прекрасний метод, він дуже добре працює, зараз його доробляють, досі тривають дослідження. Він дуже точний.

Тобто Ярослав Мудрий?..

Ярослав Мудрий, той, що Герасимов зробив, – це наукова реконструкція. Ну, можливо, вони забагато бороди зробили. Але те, що у нас зараз в Софії стоїть…

Мені поляки писали: «Ми бачили вашого Ярослава Мудрого, то він як дві краплі води подібний до нашого актора, який грав у "Відьмаку" і "Вогнем і мечем"». Тобто вони взяли реконструкцію Герасимова, в комп'ютері зробили її, загострили ніс, обрізали вилиці й забрали бороду – і у них нібито вийшла реконструкція Ярослава Мудрого. Нова, прекрасна. Це не науково.

Але чи можливо, повертаючись до північного, скандинавського впливу (історично, літописно ми знаємо про замикання традиції в ХІ столітті), простежити антропологічно, що скандинавів стало менше? Вони слов’янізувалися чи зникли?

Вони, очевидно, асимілювалися, тому що дійсно у кістках морфологічно зменшується нормандський компонент.

А як саме на основі Києва можемо простежити могильники?

На основі Києва, у Чернігові це також простежено.

Наприклад, із того, що я читав з ваших досліджень: що в Переяславі була трошки інша специфіка за структурою і жінки, зокрема, виконували чоловічу роботу.

Ми не дивилися весь цикл, але цікаво було б відновити – там були жінки, діти, і старі люди. Тут якраз та ситуація, про яку я говорила. Ми підозрюємо, що молоді чоловіки йшли захищати кордони, бо це зовсім поряд зі степом, і там гинули, не верталися. Тому поки що на цьому могильнику знайшли дуже мало чоловіків.

В жінок розвинені м'язи – так, як мають бути розвинені у чоловіків, що займаються землеробством. Тобто, можливо, коли чоловіки пішли, жінкам треба було їсти, дітей годувати. Тож єдиний вихід – самим іти на поле, орати, збирати зерно. Вони робили все те, що чоловіки.

А якщо говорити про дитячу смертність? Ми звикли стереотипно казати, що мало не до середини ХХ століття багато народжували, але багато і помирали.

На могильниках Русі, я буквально тиждень тому рахувала, від 20 до 50% дітей від загальної популяції на могильнику. В середньому у цей час – княжий період – десь 30%. Чому так мало – є кілька варіантів. Діти не вмирали, доживали до старшого віку – це навряд чи. Погано збереглися кістки – це вірогідніше. Але як тільки ми почали займалися палеопатологією, став потрібен увесь скелет (а не тільки череп, як раніше брали для дослідження, а все решта перепоховували), і раптом виявилося, що дітей більше. Тобто на тих кладовищах, могильниках, які розкопали за минулі десять років, кількість дітей значно вища, ніж на тих, що копали раніше. Тобто це ще і наш вплив, археологів.

На деяких цвинтарях, наприклад, католицьких (те, що я знаю про Німеччину), маленьких дітей ховали під вівтарною частиною храму, ззовні, щоб на них із даху церкви капала вода і їх «святила». В такому випадку тіла швидше руйнуються, це інші умови зберігання.

Не завжди виявляють багато маленьких дітей і біля католицьких храмів. Та чому їх віднаходять так мало, ми намагаємося з'ясувати.

Але причину смертності серед дітей можемо окреслити? Чи смертність мала вікову специфіку? Діти вмирали від одного, старші – від іншого.

Старші в нас (з того, що я бачила) вмирали переважно від інфекцій, травм і судинних захворювань. Діти, оскільки вони найчутливіша частина населення, миттєво реагують на епідемії, голод. Ми прослідковуємо ці голодування чи інфекції, що тривають понад два тижні, – це видно на дитячих кістках. І можемо сказати – от у цьому місці поховані діти, які більше ніж два-три тижні хворіли на певну недугу.

Є такі ділянки у Верхньому Києві, на Подолі, де одночасно поховані діти дуже малого віку, від 1-2 років до 5-7 років, але при цьому в них є сліди туберкульозу, специфічних інфекцій і голодування. Одночасно. Очевидно, ці діти померли в період або різкої природної катастрофи – паводки, чи пожежа знищила всі склади з їжею у місті, наприклад, або епідемії. І ми бачимо результат цього.

Наскільки часто можемо фіксувати голод і епідемії? Частково маємо інформацію з літописів, але не всю картину.

За нашими матеріалами ми прослідкувати не можемо, тому що таке не датується дуже точно. 100-200 років туди-сюди. Тому це складно. Іноді бувають цікаві, але трагічні збіги.

Наприклад, у Новгороді-Сіверському віднайшли рештки людей, які загинули під час монголо-татарської навали. Це копала Олена Черненко у 2003 році. Дві групи дітей – по п’ять діток у кожній. Одні загинули зі старшою жінкою, під стіною їх завалило, і собачка з ними була. Другі ж ховалися в ямі або десь у підвалі, жінка рила підкоп, щоб вийти з цього будинку. Це трапезна якась, княжа резиденція була в цьому місці, палати якісь. І от у цих дітей, практично у всіх, є сліди цинги. Це дуже дивно, тому що цинга – хвороба голодування, немає вітаміну С, і це навесні відбуваються процеси, які ведуть до цього захворювання.

А тут потрібно згадати – це був 1239 рік. У 1236 році були епідемії, був голод на Русі. Можливо, ці діти трошки старші, могли ще застати той голод – і якимось чином малесенькі сліди від нього могли залишитися. Можливо, якісь хвороби ще додали змін. У цьому випадку ми можемо припустити, що це збіглося і зміни на цих дітках пов’язані з голодом.

Чи можемо на основі середньовічного Києва (я розумію, що це найповніша база поховань) говорити про певну специфіку чоловічих і жіночих причин смерті?

Це залежить від періоду. В нас є періоди, коли на черепах чоловіків бачимо травми. У деяких вони загоєні, у деяких – ні. І що цікаво, ми можемо припустити, що ті, які мають незагоєні травми, – це люди, які загинули під час якоїсь події. А ті, у яких загоєні, вони пережили свої травми і загинули від інших причин.

У чоловіків також досить багато судинних захворювань. Їх ми можемо прослідкувати на внутрішній поверхні черепа. На кістках ніг можемо виявити варикоз.

Жінки ж часто помирали від туберкульозу. Дуже висока смертність жінок від 14-ти до 25 років. Це два варіанти – або туберкульоз, або пологи. Хоча ми з давньоруських шарів не маємо жодного явного випадку, де могли б побачити, що жінка померла під час пологів. У нас є на Спаса на Берестові одне поховання, і на Десятинці поховання вагітної жінки.

Тобто з дитиною в утробі?

Так. На жаль, вони помирали. Але у нас не фіксують більше таких поховань. А вони ж мають були. Просто археологи не помічають в утробі щось, кісточки.

Повертаючись до того, що чоловіки травми заліковували. Якщо травма не суттєва – можна і самотужки. Але, очевидно, йдеться про суттєві речі, які вплинули на життя. Чи можемо говорити про якусь тогочасну медицину і чи бачимо на кістках сліди якогось оперативного втручання?

У Середньовіччі з цим трошки складно. У нас говорять, що повинні бути трепанації, – немає трепанацій черепа. Є один випадок на території Києва: у чоловіка повністю розбитий череп, він на чотири шматки ніби розвалився, але потім зрісся. У нього тріщини по всьому черепу, загоєні тріщини, це дуже дивно. Очевидно, його якось зібрали докупи. Вирвані зуби іноді трапляються, тобто сліди видалення зубів.

Яким був рівень медицини? Ми знаємо про Агапіта з Русі, і, мабуть, все. Наскільки допомагали людям не вмирати?

Протягували трішки життя. На Русі загалом менше, у Києві краще була розвинена медицина. Травами лікували, мазями, були лікарі церковні, були світські, чи то знахарі. Очевидно, якось помагали, бо певна частина населення одужувала від інфекцій.

Найбільше мене дивує кількість загоєних менінгітів на нашій території у Середньовіччі. Менінгіт – це практично смертельна хвороба.

Ще й на той час.

Так. У нас є рештки людей, в яких виявили сліди загоєних менінгітів, вони жили з ними дуже довго. І ці інфекції були хронічними. Яким чином це відбувалося? Для мене згадка. Очевидно, вони споживали якісь речовини, щоб вилікуватись, і це, як бачимо, допомагало.

От зараз маємо багато сучасних хвороб, наприклад, онкологія. Чи були такі недуги в давній історії України? Коли вони з'являються? Коли їх фіксують?

Їх виявляли ще у динозаврів. Я бачила пухлину на кістці динозавра.

У людей онкологічні хвороби зафіксовані на наших територіях в епоху бронзи. У нас є один «ямник» – літня людина, представник ямної культури, з жахливими метастазами від раку простати. І він досить довго жив із тією хворобою, тому що метастази поширені всюди, я не бачила подібного навіть у сучасного населення. Весь скелет поглинутий метастазами. І це не розвивається швидко, має минути трохи часу. Тож вже тоді, у ранній бронзі, траплялася онкологія.

Дуже часто, особливо коли говоримо про ранньомодерну епоху, згадуємо сифіліс, називаємо його «французькою хворобою». Є думка, що вона мало не через Колумба потрапило до нас з Америки.

Вона була і в Америці, і у нас – окремо. Кілька форм, залежно від способів передачі. В нас я знайшла її у скіфів. Мені трапився ендемічний сифіліс – той, що постійно є в популяції. І він у такій формі, що ця людина була не одна з цією хворобою, але у нього це так проявилося.

Загалом у середньовічному Києві маємо три випадки: на Подолі у жінки є, це ХІ-ХІІ століття; у Григорівці – це невеличке село на переправі, там є один випадок; і в Києві на Щекавиці – людина, яка була похована з коміром, гаптованим сріблом, це купець чи небідний чоловік.

А далі, коли Колумб з'їздив в Америку, вони там обмінялися штамами, і там, і у нас почався вибух цієї хвороби. Перейшло в форму епідемії, бо це був інший штам, люди не були до нього пристосовані. А ще наклалося на всі війни, подорожі – і розквітло до XVIII століття так, що дивом дивуєшся.

З літописів знаємо про «нечисту хворобу» – проказу, на яку хворів князь Володимир Василькович. Вважали, що це хвороба передусім бідних. Чи зафіксовані серед середньовічного населення випадки прокази і чи можемо помітити якусь соціальну стратифікацію?

Проказа – це радше хвороба не бідних, а скупченості населення. Коли людей дуже багато на одному квадратному метрі. Проказа не у всіх буде проявлятися, деякі люди можуть жити поряд із прокаженими, і нічого їм не буде, ніколи не захворіють. Така генетична штука, очевидно, впливає на сприйняття прокази.

У Києві ми виявили проказу. Перший випадок – це Х століття, поховання на території Михайлівського монастиря. Там знайшли поховання жінки – і зверху на цьому похованні лежав білий, абсолютно білий череп чоловіка...

Я намагаюся осягнути причину появи там цього черепа.

Невідомо, але його знайшли у могилі, його туди поклали, коли ховали жінку. Білий череп означає, що він довго лежав на відкритому просторі, на сонці. На ньому є сліди зубів тварин. Тобто ця людина загинула десь у полях, і в неї є явні ознаки лепроматозної прокази.

Є у нас цвинтар Іринецького монастиря, який був розкопаний на Паторжинського, це за будівлею СБУ. Там ховали людей з лікарні при монастирі. І, очевидно, там лікували шкірні захворювання, тому що там прокази дуже багато.

А це який час?

Це ХІІ-ХІІІ століття.

Княжа доба.

По кілька випадків є всюди: на Щекавиці, на Подолі, в Переяславі. Тобто вона була. Це якраз час хрестових походів. Але вона була і раніше.

Я маю підозру, що проказа є ще в неолітичному похованні. Володимир Захарів розкопав на Хмельниччині поховання сімох людей – очевидно, якась сімейна група, це культура кулястих амфор. І там у двох чоловіків були ознаки прокази. Щоправда, генетика не підтвердила. Як сказали мені дослідники з цієї лабораторії, «іноді ми можемо не попасти». Якщо це так – 2300 років до н.е., то це одна з найраніших узагалі відомих у світі проказ, якщо ми таки доведемо, що це вона.

Вони були в Єгипті, я бачила ці випадки на власні очі, і вони в нас, у Туреччині були. Тож проказа теж була досить поширена. Цікаво, що в ХІХ столітті був такий лікар Мінх, він працював у Києві, займався проказою. Він писав, що є кілька способів ізоляції. Чому раптом по одному випадку в Києві середньовічному? Виселяють прокажених в окреме село, вони там живуть. Є лікарні, лепрозорії, ті, що досі існують. А був ще спосіб виселяти хворого на задній двір. Якщо хтось в родині занедужав на цю хворобу, то його не виганяли в село, а виселяли на задній двір, і він там сам собі жив, йому приносили їжу. Його обмежували повністю.

Чому у нас є ще підозра, що це була проказа у Києві. Тому що в Патерику Київському є розповідь про літописця Алімпія. Написано, що до нього приходили люди з проказою, а він мазав їх вапном, точніше, не вапном, а фарбами, якими малював образи, ікони. Він мазав їм обличчя, вони йшли, а потім приходили вже чисті. Якийсь час минав – і вони одужували. Скоріш за все, це було вапно, може, з цинком.

Але, теоретично, таке лікування діяло.

Воно діяло, так. Тобто якісь хвороби він знімав, і, можливо, серед цих хвороб була і проказа.

Маємо велику чуму в Європі, яка абсолютно підірвала, знищила безліч людей, економіку. Водночас ми бачимо територію колишньої Русі, там не було значного впливу. Наскільки ці епідемії були на Русі, в Русі після Русі?

Ми не можемо цього сказати достовірно, тільки за літописами про це говоримо. Ми знаємо, що це 1349 рік, коли якраз «чорна смерть» була. Спочатку прийшла вона з Криму, принесли татари на Поділ. І археолог Максим Берлинський пише про те, що весь Поділ тоді вимер. Де ж люди, які померли в час тієї чуми, ми не знаємо, їхніх поховань нема.

Після цього в Києві чума затихла, але вона пішла через Італію, Францію і далі кругом – й зайшла знову до Києва через два роки вже з Новгорода. Тобто два рази була в Києві. Ми не виявили поховань. Якби ми мали поховання, можна було б точніше сказати, коли, як і де вони помирали. І чи було все настільки катастрофічно.

Тут дуже важливо – чи ми не маємо поховань, чи ми їх неправильно датуємо. Бо в Європі ситуація інша, вони мають більшу базу, вибірку для порівнянь.

Вони випадково натрапляють на ці поховання. Знову ж таки, їх дуже мало. Можливо, людей спалювали. Я читала один звіт: на вулиці Фрунзе в якихось 60-х роках знайшли величезну пляму зі спаленими рештками. Тоді у нас не було крематолога. Чи то були кістки перепалених тварин, чи людей... Це була величезна конструкція. Можливо, туди зносили померлих у той час. Датується воно (з того, що я встигла прочитати) давньоруським часом.

А на основі кремованих решток можна говорити про цю остеобіографію?

Не так широко і не так повно. В нас є Таня Слободян, яка займається кремаціями, то вона витягає все, аж до дрібниць поховального обряду. Часто можна бачити патологію, можна визначити стать, вік – це навіть вірогідніше за стать. Звичайно, якщо дрібненькі кусочки… Але буває, що лишаються великі фрагменти перепалених кісток, і тоді за ними щось можна побачити.

Повертаючись до монгольської інвазії. Літописи малюють страхітливі картини масових вбивств у Києві, Бересті... Данило і Василько не могли зайти до міста через сморід від трупів людей. Що можемо говорити про наслідки монгольської інвазії: і кількісно, і як це все відбувалося? Ховали тих людей, не ховали? Вони лежали вбиті?

Вони лежали вбиті досить тривалий час. Ми зробили реконструкцію одного санітарного захоронення біля Десятинної церкви. Там було дев’ять дорослих і десять дітей. Це люди, рештки яких зібрали по території Верхнього Києва в різних місцях. Вони були під будинками, під завалами, на поверхні, їх зібрали десь наприкінці літа і поховали в кількох ровах. Тобто якщо ми знаємо, що в грудні 1240 року Київ захопили, то всі посмертні зміни вказують на те, що поховали їх через півроку після цього.

Люди були в Києві, їх там не було тільки деякий час. Будинки відбудували, але, знову ж таки, у деяких підвалах є скелети людей, що впали там і лежать. Їх там не ховали, вони там самі ховалися від татарів.

На Подолі є жахливе поховання жінки з маленькою дівчинкою, їх знайшли в підвалі будинку на Поштовій площі. Вони задихнулись. Очевидно, завалився будинок і їх придавило.

У нас із 1240 року є доступними зараз близько 50 поховань індивідів – стихійні поховання, де вмер там і лежав, або санітарні захоронення. Знаходили на початку ХХ століття величезні рови, де було повно людей. І монголи там були, і слов’яни.

Чи найбільше людей гинуло під час оборони Києва? Діти і жінки гинули, очевидно, деінде. І тут одразу згадується літописний опис, що під склепіннями Десятинної церкви, останнього оплоту перед монголами, загинуло багато людей.

Каргер їх знайшов. Не знаю, де вони поділися. Мабуть, десь в Росії зараз.

У нас навіть перекликаються місце їхньої загибелі і кількість травм. Є десь 5-6 чоловіків, які загинули під валом міста Ярослава. У них у середньому п’ять незагоєних травм на черепі. Їх по-звірськи вбивали вершники. Вони стояли або були на колінах...

Це була страта полонених?

Я думаю, вони йшли, бачили пораненого – і починали його бити. Люди, яких знайшли вздовж вулиці Володимирської, по дорозі до Десятинної церкви, там травми такі – їх вдарили і поїхали далі. Вже не так жорстоко. Люди, які ховалися, розбігалися в сторони, ховалися в будинках...

Їх теж вбивали монголи? Вони не вмирали, скажімо, внаслідок пожежі?

По-різному. На вулиці Володимирській знайдено поховання, де з травмою черепа лежала людина на східцях будинку. Очевидно, чоловік біг, впав, там і загинув, на нього завалився будинок. Люди лежали і вздовж дороги. Ці санітарні захоронення – це і є очищення шляху до Десятинної церкви. Тобто по-різному ці травми проявляються, ми бачимо різні травми, різну жорстокість.

Чи можемо провести якусь уявну лінію від середньовічного Києва до Києва XVII-XVIII ст. і простежити цю відмінність: чи це середньовічне населення за кілька наступних століть почало хворіти на інші хвороби, чи стало вищим? Що змінилось? Чи нічого не змінилось? Від чого вони вмирали?

Те саме, тільки сифілісу більше. Насправді у нас дуже сумна лакуна є між XIV і XVII століттями.

Пізнє Середньовіччя.

Нема поховань. Де вони – ніхто не знає. Вони ж мають бути. В Києві були люди, усюди були люди, а кладовищ нема, могильників нема, нічого нема. І обряд той самий, це ж християнство, вони мали б ховати за християнським обрядом.

Складно, оскільки населення постійно мінялося. Ми живемо, і наші нащадки тут живуть, і їхні нащадки тут постійно живуть – у Києві такого не побачите. Тут то одні прийшли, то другі, то литовці, то поляки, то росіяни.

Чи екологія, рід занять змінилися за ці 500-600 років?

Я думаю, що ні. Єдине – це був неспокійний час, XVI-XVIII століття. Але по всьому світі вже наставала індустріалізація, по усій Європі.

Це вона вже змінює?

Вона змінює: урбанізація, індустріалізація, міста ставали великими, значимими. В Києві такого немає – в Києві як було село, так село і залишилося. Ті самі хвороби у дітей, тільки вже трохи підліковані.

Рахіт, наприклад, у XVII-XVIII століттях стає поширеним. У нас є кілька діток із XVIII століття з рахітом. У них ця хвороба у розвиненій стадії, їх якось мали тримати живими, лікувати, бо інакше вони до такої стадії не дійшли б із власними ресурсами.

У нас є череп дитинки товщиною 3 см. Це навіть не череп дорослого, за товщиною це череп пітекантропа – він величезний. Це теж рахітичні зміни. Хвороби трохи частіше трапляються.

Їх почали лікувати – і люди жили довше.

Більше зубних захворювань стало. Через постійні стреси, невпевненість у майбутньому, щось мінялося. Вони частіше хворіли, та виживали трошки довше.

Бо якщо подивитися на сучасну людину – в неї такий набір хвороб можемо побачити, якого не було взагалі ніколи. І вона доживає до 70 років.

Трошки підвищується тривалість життя. Ледь-ледь. Зріст залежить від соціальних умов. Багаті люди, вищих соціальних шарів, були вищими, козаки мають свої риси, на Подолі – зовсім інші. І це не тільки в Києві – у всіх локаціях, на всіх територіях.

Пані Олександро, дякую за таку розмову. Комусь вона здасться похмурою, але нам треба знати, ким ми були в минулому.

Мені завжди кажуть: як ти таким можеш займатися? Це ж смерть! А я кажу: це не смерть, це життя. На смерть ми дивимось в останній момент, все решта ми дивимось, як людина жила. І це дуже надихає.

Дуже дякую.