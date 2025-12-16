У сезон застуди біль у горлі є найчастішим симптомом у дітей

Нині на грип та ГРВІ хворіє все більше дітей. Доволі часто одна з найчастіших скарг у дітей у сезон застуд – це біль у горлі. Як допомогти дитині у такому випадку? Що можна давати хворим дітям для полегшення стану, а чого категорично робити не можна? Які симптоми можуть вказувати на інфекцію? Коли обов’язково йти до лікаря? Відповісти на ці та інші запитання ZAXID.NET попросив педіатриню-кардіологиню Андріану Мальську.

Що викликає біль у горлі?

1. Найчастіше – це вірусна інфекція. «Звичайна застуда, грипоподібні віруси та інші ГРВІ часто зумовлюють сукупність класичних симптомів: нежить, кашель, охриплість, інколи почервоніння очей (кон’юнктивіт). Саме віруси є найпоширенішою причиною болю в горлі, і антибіотики тут не допоможуть. І це дуже важливо знати та пам’ятати батькам», – каже Андріана Мальська.

2. Рідше біль у горлі провокує бактерія (стрептокок). Стрептококова інфекція горла (group A strep), каже педіатриня, частіше виникає у дітей старшого дошкільного та шкільного віку і викликає відому всім ангіну. Для неї типовими є раптовий початок, біль при ковтанні, підвищення температури, болючі при пальпації передні шийні лімфовузли, почервоніння та/або наліт на мигдаликах, інколи дрібні «крапочки» на піднебінні та навіть висип, як при скарлатині.

Аби точно встановити, чи йдеться про стрептокок, лікар проводить експрес-тест і бере мазок із горла. Якщо стрептокок підтверджується, тоді лікар призначить антибіотик, оскільки стрептококова ангіна небезпечна ускладненнями, зокрема, ураженням серця – ревматичною лихоманкою та нирок - гломерулонефритом.

«Якщо немає явних вірусних симптомів, лише за оглядом і скаргами неможливо надійно відрізнити вірус від стрептококу, для цього обов’язково потрібен тест (швидкий тест або посів)2, – наголошує лікарка.

3. Неінфекційні причини (дуже часті). Іноді горло болить не через мікроби, а через сухе повітря в кімнаті, перегрів, дихання ротом, алергію та «стікання» слизу по задній стінці глотки, вплив подразників (дим, ароматизатори), перенапруження голосу тощо.

Як зрозуміти горло просто «дере від сухості» чи є інфекція?

Подразнення або сухість зазвичай дає дискомфорт без системних симптомів. Тобто загальний стан дитини буде відносно добрим, нема гарячки, тоді як інфекція частіше супроводжується температурою та погіршенням самопочуття.

Симптоми, які виникають через сухе повітря чи подразнення:

• немає температури або вона мінімальна;

• дитина загалом бадьора, апетит майже збережений;

• «дряпання» швидко полегшується після води чи теплого пиття;

• симптоми сильніші вночі або зранку, є сухість у носі, дитина спить із відкритим ротом.

Симптоми, які можуть свідчити про інфекцію:

• є температура, слабкість, виражений біль при ковтанні;

• з’явилися збільшені лімфовузли на шиї, наліт або значне почервоніння мигдаликів;

• при стрептококу часто немає кашлю, нежитю, охриплості, а при вірусах, навпаки (кашель, нежить, охриплість, кон’юнктивіт).

Як можна допомогти дитині вдома?

Педіатриня каже, що зволоження та пиття – основа. Дітям треба часто пропонувати пиття маленькими ковтками. Одним полегшує біль тепле (бульйон, теплий напій), іншим навпаки – холодне (наприклад, морозиво). Холод може тимчасово зменшити біль у горлі.

Якщо вдома сухо, використовуйте зволожувач або повісьте вологий рушник на батарею та регулярно провітрюйте приміщення.

Мед дітям можна давати тільки після 1 року. У дітей від 1 року мед може полегшити дискомфорт у горлі (і часто допомагає при кашлі). До 1 року мед давати не можна через ризик ботулізму.

Приблизно зі шкільного віку можна полоскати горло теплою солоною водою - це інколи зменшує біль.

Якщо у немовлят до 3 місяців є температура, обов’язково відразу звернутися до лікаря.

Педіатриня радить бути обережними з «комбінованими» сиропами від застуди: безрецептурні препарати «від кашлю/застуди» для маленьких дітей можуть бути небезпечні. Дітям молодшим 6 років їх не варто застосовувати без рекомендації лікаря.

Коли негайно йти до лікаря?

Андріана Мальська радить негайно звертатися до лікаря, якщо в дитини є: утруднене дихання, утруднене ковтання, кров у слині або мокротинні, надмірна слинотеча (особливо в малюків), ознаки зневоднення, висип, відсутність поліпшення за кілька днів або погіршення стану. Також немовлята до 3 місяців із температурою ≥38 °C мають бути оглянуті лікарем негайно.