Артем продовжує медикаментозне лікування вже вдома

Спеціалісти київського «Охматдиту» врятували 3-річного хлопчика, на якого в Києві у магазині взуття впала полиця і спричинила важкі травми. У дитини була ушкоджена ліва частина печінки, що призвело до масивної внутрішньочеревної кровотечі. Хлопчика терміново прооперували.

Киянину Артему – три роки. Він разом із батьками прийшов до магазину по нове взуття. І поки мама оплачувала покупку, хлопчик потягнувся до полиці з товаром, яка миттю обвалилася на нього. Батьки кинулися витягати сина. Він був блідий, згодом виникла блювота з домішками крові. Рідні відразу повезли сина до «Охматдиту», повідомили у МОЗ.

У лікарні хлопчика обстежили, виконали КТ. Обстеження показало, що у дитини важка травма живота, пошкоджена ліва частина печінки з масивною внутрішньочеревною кровотечею.

«При закритій травмі печінки п’ятого ступеня рішення має прийматися за хвилини. В операційній ми побачили пошкоджену ліву частину печінки з ушкодженням магістральних судин і величезною крововтратою. Кровотечу вдалося зупинити. Травмовану частину видалили шляхом резекції печінки так, щоб збережена частина змогла нормально працювати», – каже хірург-трансплантолог Олег Годік.

Через масивну крововтрату дитині знадобилося переливання крові. Для цього медики використали спеціальний апарат, що дозволяє очищати й повертати пацієнтові власні еритроцити.

Операція минула успішно. Після хірургічного втручання Артем провів у лікарні два тижні. Його стан стабілізувався і він поїхав додому. Попереду у нього ще медикаментозне лікування та регулярні обстеження, щоб лікарі в Охматдиті, щоби рятівники Артемчика могли оцінювати процес відновлення печінки.