9-річна Дарія з батьком і мамою

Мама Юлія з пересадженою ниркою живе вже багато років. Ниркову недостатність у неї спровокувала ангіна. Нирку їй віддала бабуся. 9-річній Дарії трансплантацію нирки провели недавно у львівській дитячій лікарні св. Миколая. Проблеми у дівчинки почалися після Covid-19. Донором органа для неї став батько.

Проблеми з нирками у Дарії почалися три роки тому після перенесеного ковіду. Імунітет дав збій. Дівчинка часто підхоплювала вірусні інфекції, а її організм почав нищити власні нирки. З'явився набряк тіла. Дитина перестала рости. Показники роботи нирок дедалі більше погіршувалися. Коли родина звернулася по допомогу до спеціалісітв лікарні, у Дарії рівень креатиніну, головного індикатору здоров'я нирок, сягнув уже критичної позначки – більше 600 за норми до 100. Органи почали відмовляти, повідомили у лікарні.

Лікарі повідомили мамі, що варто готуватися до діалізу та трансплантації. Юлія сказала, що знає про це все, бо вже 16 років живе з пересадженою від її бабусі ниркою.

«Це був перший такий випадок у лікарні, коли хтось із батьків дитини, якій потрібна трансплантація, сам живе з пересадженою ниркою. У Дарії з мамою скоріше за все був нефротичний синдром – це аутоімунне захворювання, яке активізується при перенесенні сильної інфекції, і організм нищить свої нирки. Та приємно бачити, що жінки після пересадки можуть спокійно вагітніти і народжувати дітей», – каже завідувач урологічного відділення Дмитро Шевчук.

Донором нирки для Дарії був тато. Трансплантація минула успішно, татова нирка запрацювала в організмі дівчинки прямо на операційному столі. Дарія доволі швидко відновилася після операції: на 2-й день після трансплантації встала, а на 5-й день вже їла все з апетитом. Зараз вона ходить без бандажа.