З буряка виходить не лише смачнющий борщ, відомомий у всьому світі. І без бурячків з хріном, салатів, де одним із інгредієнтів є буряк, ми також не уявляємо святкових столів. Але далеко не всі знають, що цей овоч не лише смачний, а й неабияк корисний, бо багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти тощо.

Дієтолог Андрій Маковецький каже, що популярна фраза «буряк – джерело заліза» перебільшує реальність. Залізо в ньому є, але небагато. Справжня сила буряка – у фолаті, калії, клітковині та нітратах.

«Головні козирі буряка це – вітамін В9 (фолат) для кровотворення, калій для нормального тиску, клітковина для травлення та природні нітрати, що допомагають судинам розширюватися. У підсумку – легша робота серця, спокійніші показники тиску, краща витривалість на тренуваннях і в повсякденних справах. Іншими словами, буряк м’яко «підживлює» кров, судини й кишківник», - каже дієтолог.

У якій формі буряк найкращий і скільки його можна з’їсти

За словами Андрія Маковецького, здоровим дорослим можна з’їсти 2–3 порції на тиждень, де 1 порція = 80–100 г готового буряка (пів склянки нарізаного). За місяць це приблизно 0,7–1,2 кг – легко вписується у щоденну «п’ятірку» з овочів і фруктів, не перекошуючи раціон.

У якій формі буряк найкорисніший?

Запечений / відварений у «кожушку». Ніжний смак, зручно для салатів. Коротше готування й мінімум води – більше збережених речовин.

Сирий (тертий, тонко нарізаний). Хрумкий і свіжий, багатий на термолабільні антиоксиданти, але іноді «важчий» для чутливого шлунка.

Сік / смузі. Дає «робочу» дозу нітратів для підтримки тиску й витривалості. Пийте курсами, не щодня місяцями: орієнтир – 200–250 мл 1–2 рази на тиждень.

Дієтолог нагадує про безпеку нітратів. Існує допустиме добове споживання; великі порції соку щодня не потрібні. Здоровіше чергувати: день соку – кілька днів «цілого» буряка.

З чим буряк краще поєднувати (і смак, і користь)

З олією (оливкова, соняшникова, волоська). Соковитіше, ситніше, ароматніше.

З молочними продуктами (крем-сир, йогурт, фета). Кальцій зв’язує оксалати в кишківнику – доречно тим, хто має схильність до каменів.

З цитрусом і зеленню. Лимон, апельсин, кріп, рукола – свіжа кислинка, кращий смак і підтримка засвоєння рослинного заліза загалом.

З чорносливом. Додає клітковини й поліфенолів – м’яка підтримка роботи кишківника.

Кому варто бути обережним

Якщо у вас оксалатні камені, тримайте помірність, додавайте кальцій у страву (йогурт, сир), пийте достатньо води.

І не лякайтесь, якщо після буряка сеча чи стілець мають червонуватий відтінок – це пігмент бетанін, явище тимчасове.

Чотиримісячний план вживання буряка

Дієтолог пропонує чотиримісячний план вживання буряка. І наголошує, що це не обіцянка лікувального ефекту, а зручна рамка звички для здорових дорослих.

Місяць перший. 2 порції на тиждень по 80–100 г (запечений, салати). Прислухаємося до самопочуття й травлення.

Місяць другий. Додаємо сік 200–250 мл 1–2 рази на тиждень (не щодня). Багатьом це дає невелике, але відчутне вирівнювання тиску й більше витривалості на роботі/тренуванні. Дієтолог радить пити чистий сік. Але якщо людина п’є його вперше, то бажано спробувати маленьку порцію – до 50 мл. «Якщо шлунок реагує добре, то так і пʼємо. Якщо є важкість чи печія, то розводимо водою. Якщо є особисті протипоказання, слід проконсультуватися з лікарем», – каже дієтолог.

Місяць третій. Ротація: цілий буряк + салати, а сік – курсами або перед навантаженням.

Місяць четвертий. Режим підтримки: 2–3 порції на тиждень, сік – за потреби (важкий день, зйомка, тренування).

Три ідеї страв з буряка на щодень

Салат «Село-делюкс». Запечений буряк, ложка крем-сиру/йогурту, кріп, волоський горіх, дрібка солі й крапля оливкової олії – просто, швидко, святково. Намазка на хліб. Буряк + фета/домашній сир + часник – збити до пасти, намазати на житній тост, зверху – рукола. Перед тренуванням. 200–250 мл бурякового соку за 1–3 години – енергія без «важкості». Не щодня, а періодами.

Рецепти страв із буряка

Рубіновий салат з апельсином і крем-сиром

Інгредієнти:

буряк сирий – 150 г,

апельсин (філе) – 80 г,

крем-сир 5% – 40 г,

волоські горіхи – 15 г,

рукола – 20 г,

оливкова олія –1 ч. л. (5 г),

лимонний сік – 1 ч. л. (5 г),

сіль – 1 г,

чорний перець – дрібка.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Буряк вимийте, загорніть у фольгу, запікайте 40–60 хв до м’якості. Охолодіть, очистьте, наріжте кубиком. З’єднайте буряк, філе апельсина, руколу та горіхи. Заправте олією, лимонним соком, посоліть, поперчіть; зверху – крем-сир.

***

Рубіновий боул з гречкою, куркою та фетою

Інгредієнти:

буряк сирий – 150 г,

гречка суха – 50 г,

куряче філе – 120 г,

фета – 40 г,

огірок – 100 г,

зелень (кріп/рукола) – 15 г,

часник – 1 зубчик (5 г),

оливкова олія – 1½ ч. л. (7 г),

лимонний сік – 1 ч. л. (5 г),

паприка – ½ ч. л. (2 г),

сіль – 2 г,

перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Курку наріжте, приправте, обсмажте на 5 г олії 5–6 хв. до готовності. Зберіть боул: тепла гречка, буряк, курка, огірок, зелень, крихта фети. Змішайте 2 г олії, лимонний сік, часник і полийте.

***

Смузі з буряком, йогуртом і лимоном

Інгредієнти:

буряк сирий – 100 г (очищений, нарізаний),

йогурт натуральний 2% – 120 г,

яблуко без шкірки – 100 г,

морква – 60 г,

імбир свіжий – 5 г,

лимонний сік – 1 ст. л. (15 г),

вода – 80–120 мл,

мед 1 ч. л. (7 г) – за бажанням,

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Покладіть інгредієнти у чашу блендера і збийте все до однорідності 30–60 секунд, відкоригуйте густину водою, а смак – лимоном, дрібкою солі і медом ( за бажанням).