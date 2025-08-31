Смакуйте, поки сезон, але не переїдайте

Нині на ринках, супермаркетах, магазинах є сливи різних сортів та кольорів, і втриматися, аби не купити їх, практично неможливо. Багато хто з нас не може з’їсти лише декілька цих фруктів, бо треба ж наїстися, поки ще сезон. Та чи не зашкодить переїдання слив? Чи передбачена норма їх споживання, аби організму була лише користь? Чи усім можна споживати цей фрукт? Кому його їсти не можна?

ZAXID.NET запитав про це лікарку-дієтологиню Ванду Леванюк і лікарку-гастроентерологиню Олену Ходосевич.

Ванда Леванюк каже, що сливи – це багате джерело вітамінів (А, С, Е, РР) і мінералів (калій, цинк, кальцій, мідь, йод, натрій, залізо, фосфор). Вони містять пектини, органічні кислоти, багаті харчовими волокнами. Сливи поліпшують травлення, позитивно впливають на здоров’я серця, очей, кістки, поліпшують колір і стан шкіри, підтримують імунну систему тощо. Тому у сезон ними варто насолодитися і їсти як десерт чи перекус, а також додавати в пироги, вівсянку, салати, смузі, пудинги. Сушені сливи – до страв з курки, свинини, салатів.

Але потрібно знати міру: дорослим рекомендується зʼїдати 3-6 слив на день, а дітям – 2-3. Якщо переїсти слив, то можна спровокувати розлади шлунково-кишкового тракту, іншими словами діарею, бо сливи багаті органічними кислотами. Сорбітол, що є у сливах, може викликати здуття. Оскільки сливи знижують PH сечі, надмірне споживання може збільшити ризик утворення каменів у нирках.

«Якщо переїсти слив, то буде понос, бо сливи послаблюють. Ті люди, що страждають на закрепи, можуть спокійно їсти сливи, персики, абрикоси. А ось тим людям, у кого є схильність до діареї (зараз є багато людей з синдромом подразненого кишківника з діареєю) сливи можуть зашкодити. Якщо вони з’їдять один-два фрукти, то нічого страшного не буде, а вже більше 2-3 слив можуть викликати послаблення і збільшення кількості випорожнень», – каже Олена Ходосевич.