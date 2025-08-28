Сезон слив у розпалі і триватиме ще десь до початку жовтня, тож є час вдосталь насолодитися цим фруктом як десертом чи перекусом і поповнити організм корисними речовинами. Сливи покращують травлення, кровообіг та зір, зміцнюють серце та кістки, знижують рівень холестерину у крові тощо. Тож поки триває сезон, цей фрукт варто частіше включати у раціон: і насолоду від споживання отримаєте, і зміцнитись організму допоможете.

Лікарі-дієтологи Олег Швець і Ванда Леванюк розказують, чим і кому особливо корисні сливи, чим вони багаті, кому і скільки їх можна споживати без шкоди для здоров’я, а також як краще їх додавати до раціону.

Чим багаті і корисні сливи

Джерело вітамінів і мікроелементів. «У сливах є лише близько 30 калорій на плід. Одна слива містить 7,54 г вуглеводів, майже грам клітковини, 0,46 г білка, а також в невеликих кількостях залізо, калій, магній, марганець, мідь, фосфор, цинк. Вони є важливим джерелом вітаміну А (який необхідний для гострого зору, ефективної імунної системи, здоров'я серця, легенів і нирок), вітаміну С, який є антиоксидантом та допомагає організму виробляти колаген, підвищує засвоюваність організмом заліза та допомагає імунній системі працювати належним чином», – каже Олег Швець.

Нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. «Сливи поліпшують роботу кишківника, посилюють перистальтику, покращують травлення. Вони містять не тільки багато вітамінів та поживних речовин, а також мають багато клітковини в шкірці і пектину в мʼякоті, що робить їх одним з найкращих природних засобів для лікування закрепів. Чорнослив, тобто сушені сливи, також є чудовим засобом для лікування закрепів. Специфічні каротиноїди та поліфеноли в сливах також стимулюють травлення», – додає Ванда Леванюк.

Поліпшують здоров’я серця. У сливах багато калію. Цей мікроелемент зменшує ризик серцево-судинних захворювань, таких як високий кров’яний тиск, інсульт або хвороби серця. Дослідники виявили, каже Олег Швець, що люди з високим рівнем холестерину, які щодня вживали сливи і чорнослив, мали нижчий рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину та підвищений ЛПВЩ (хорошого) холестерину.

Знижують ризик виникнення діабету. Сливи мають низький глікемічний індекс (22), тому не спричиняють різких стрибків рівня цукру в крові, каже Ванда Леванюк. Різні біологічно активні сполуки в сливах (сорбітол, хінна кислота, хлорогенова кислота, вітамін К, мідь, калій, бор) діють синергійно та допомагають знизити ризик діабету. Сливи також підвищують сиворотковий рівень адипонектину – гормону, який регулює рівень цукру в крові. Клітковина в сливах уповільнює швидкість поглинання вуглеводів і може допомогти в контролі ваги.

Захищають від оксидативного стресу. Нестабільні молекули, які називають вільними радикалами, утворюються в тілі людині при фізичних навантаженнях, курінні, контакті із забрудненим повітрям і навіть під впливом сонячного світла. Вільні радикали викликають окислювальний стрес в організмі, що може призвести до пошкодження клітин. Він також збільшує ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Сливи багаті на поліфеноли, які є корисними рослинними сполуками з антиоксидантними властивостями. Вживаючи багаті антиоксидантами продукти, такі як сливи, можна знизити ризик розвитку багатьох станів, пов’язаних з окисним стресом.

Контролюють вагу. Сливи майже не містять жиру і загалом є малокалорійним плодом, тому можуть стати корисним перекусом для людей, які прагнуть схуднути. Дослідження показують, що сливи та чорнослив допомагають відчувати ситість і не переїдати. Чорнослив також сприяє росту здорових кишкових бактерій, що покращують засвоєння поживних речовин і виведення токсинів.

Поліпшують здоровʼя кісток. Є докази, що чорнослив може бути корисним для здоров’я кісток. У кількох дослідженнях у людей з груп ризику, що споживали 50-100 грамів чорносливу на день, покращилася якість кісток, зменшилась швидкість втрати кісткової маси.

Покращують стан і колір шкіри. Маска зі сливи покращує колір обличчя і особливо корисна для тьмяної шкіри, пошкодженої і схильної до вугрів. 3-4 сливи помити, відварити в киплячій воді 3 хв, зняти шкірку, розім’яти пальцями, видалити кісточку. Додати 1 чайну ложку натурального йогурту і трішки кукурудзяного або вівсяного борошна. Додавати поступово, розміщувати, щоб маска не була густа. Нанести на шкіру на 15-20 хвилин і змити водою.

Кому і скільки слив можна з’їсти за день?

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк каже, що сливи можна споживати практично усім, але знати міру. Сливи є низькокалорійним фруктом, тож їх можна включати в дієту для схуднення. Їх можна додавати в пироги, вівсянку, салати, смузі, пудинги. Сушені сливи – до страв з курки, свинини, салатів.

«Перекус сушеними сливами може підвищити ситість. Просто обмежте порцію 4-5 чорносливами, оскільки в них також багато цукру. Найкраще доповнити їх білком, наприклад, невеликою жменею горіхів», – радить дієтологиня.

За її словами, дорослим на день можна з’їсти від 3 до 6 слив, дітям – 2-3. Їсти більше за раз не варто, бо вони багаті органічними кислотами, котрі можуть викликати шлунково-кишкові розлади. Сливи знижують PH сечі, тому надмірне споживання слив може збільшити ризик утворення каменів у нирках. Сорбітол у сливах може викликати здуття живота. Лікарка не рекомендує їсти сливи на ніч, бо це може призвести до проблем з травленням і заважатиме спати.

Обережно з кісточками

Лікар-дієтолог Олег Швець радить спершу видалити кісточку, коли їсте сливу. Якщо ненароком проковтнути її, вона може пошкодити стравохід або спричинити задуху. Крім того, насіння кісточкових плодів містить амигдалін – хімічну речовину, яку організм перетворює на токсин ціанід. Якщо людина розчавить або розжує кісточку та проковтне насіння, вона може захворіти. Втім, ненавмисне вживання насіння кісточкових фруктів у невеликих кількостях навряд чи буде шкідливим, каже лікар.