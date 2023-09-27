Сливи не лише смачний десерт, а й дуже корисний для здоров’я фрукт

Зараз у магазинах, на базарах і супермаркетах є ще багато солодких і ароматних слив. Вони не лише смачний десерт чи перекус, а й дуже корисний для здоров’я фрукт. Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк твердить, що споживання слив і свіжих, і сушених позитивно впливає на організм, допомагає поліпшити роботу кишківника, позбутися запорів, знизити тиск, рівень поганого холестерину, сповільнити розвиток атеросклерозу тощо. Тож варто їх включати у раціон зараз і запастися сушеними на зиму.

Чому сливи варто включати у раціон

1. Нормалізують роботу шлунково-кишковогог тракту. «Сливу варто споживати тим, хто хоче поліпшити роботу кишківника, вона посилює перистальтику, підвищує апетит, покращує травлення. Сливи не тільки мають багато вітамінів та поживних речовин, а також містять багато клітковини в шкірці і пектину в м‘якоті, що робить їх одним з найкращих природніх засобів для лікування запорів. Чорнослив, тобто сушені сливи, також є чудовим засобом для лікування запорів. Специфічні каротиноїди та поліфеноли в сливах також стимулюють шлунково-кишкове травлення», – каже Ванда Леванюк.

2. Знижиють ризик виникнення діабету. Сливи мають низький глікемічний індекс (22), тому не спричинить стрибків рівня цукру в крові. Різні біологічноактивні сполуки в сливах (сорбітол, хінна кислота, хлорогенова кислота, вітамін К, мідь, калій, бор) діють синергічно та допомагають знизити ризик діабету. Сливи також підвищують сиворотковий рівень адипонектину, гормону, який регулює рівень цукру в крові. Клітковина в сливах уповільнює швидкість поглинання вуглеводів і може допомогти в контролі ваги.

3. Допомагають знизити фактори ризику калоректального раку. «Дослідження показали, що клітковина та поліфеноли в сушених сливах можуть допомогти знизити фактори ризику калоректального раку. В інших лабораторних тестах екстракти сливи зуміли вбити клітини раку молочної залози. Здорові клітини залишилися незмінними. Цей ефект був пов‘язаний з двома сполуками в сливах – хлорогеновою та неохлорогеновою кислотами. Саме в сливах ці кислоти знаходяться у великій кількості», – каже дієтологиня.

4. Знижують тиск і поганий холестерин, поліпшують зір. У дослідженнях люди, які вживали сливовий сік або чорнослив, мали нижчий артеріальний тиск, нижчі показники поганого холестерину та загального холестерину. Вживання сушених слив також може сповільнити розвиток атеросклерозу. Сливи містять високу дозу вітаміну А, він найкращий для очей і зору.

5. Запобігають збільшенню ваги. Поліфеноли, що місяться у сливах, запобігають збільшенню ваги тіла та іншим метаболічним і фізіологічним розладам, спричиненим ожиріння. Допомагають регулювати енергію у людей з ожирінням і мають інсуліноподібну дію та захисну дію на серце. Поліфеноли можуть поліпшити когнітивні функції. Хлорогенова кислота в сливах (і чорносливі) також можуть допомогти зменьшити тривогу.

6. Маски зі слив поліпшують стан і колір шкіри. Екстракти сливи використовують в багатьох засобах по догляду за шкірою. Маска зі сливи покращує колір обличчя, добра для тьмяної шкіри, пошкодженої і схильної до вугрів. 3-4 сливи помити, відварити в киплячій воді 3 хв, зняти шкірку, розім’ятися пальцями, видалити кісточку. Додати трішки натурального йогурта (1 чайна ложка) і кукурудзяне або вівсяне борошно. Додавати поступово, розміщувати, щоб не була густа. Нанести на шкіру на 15-20 хвилин і змити водою.

Сливи можна вживати практично всім, але в міру

Слива є низькокалорійним фруктом, який можна включати в дієту для схуднення. Енергетична цінність сливи – 43 ккал на 100 г . Їх можна додавати в пироги, вівсянку, салати, смузі, пудинги. Сушені сливи – до страв з курки, свинини, салатів.

Перекус сушеними сливами може підвищити ситість. Просто обмежте порцію 4-5 чорносливами, оскільки в них також багато цукру. Найкраще доповнити їх білком, наприклад, невеликою жменею горіхів.

Дієтологиня Ванда Леванюк каже, що сливи можна вживати всім, навіть під час вагітності та годування груддю. Скільки? На день від 3 до 6 слив дорослим, дітям –- 2-3. Їсти більше за раз не варто, бо вони багаті органічними кислотами, котрі можуть викликати шлунково-кишкові розлади. Сливи знижують PH сечі, тому надмірне споживання слив може збільшити ризик утворення каменів у нирках. Сорбітол у сливах може викликати вздуття живота. Не рекомендується їсти фрукти на ніч, оскільки це може заважати спати, призводить до проблем з травленням.

Три рецепти смаколиків зі слив

Сливовий соус

Інгредієнти:

сливи – 2 кг

цукор – 300 г

сіль – 2 ч л

приправа карі – 1 ст. л

хмелі-сунелі – 1 ч. л

чорний молотий перець – 0,5 ч.л

червоний гострий перець – 0,5 ч.л

часник – 30 г

перець-чілі – 1 шт

яблучний оцет – 1 ст.л

Спосіб приготування:

Сливи помити, видалити кісточки, додати 2 ст. л води та варити на середньому вогні, помішуючи, приблизно 20 хв. Якщо кісточка не відділяється, то варити з кісточкою, потім перетерти через сито.

Після того як слива стане м‘якою, зблендерити і додати спеції, подріблений перець без кісточок та часник, пропущений через часникодавку. Все добре перемішати. Довести до кипіння і варити 15 хв. Наприкінці додати оцет. Закатати в стерильні банки.

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Пиріг зі сливами та кокосом

Інгредієнти:

яйця – 2

оливкова олія – 160 мл

натуральний грецький йогурт (густий) – 280 г

цедра лимона – 1 ст л

цукрова пудра – 220 г

кокосова стружка – 80 г

порошок до печива – 1 ч.л

борошно – 260 г

слива (нарізана тонкими скибочками) – 700-800 г. Якщо слива дуже соковита , присипати її 1 ст. л кукурудзяного крохмалу.

коричневий цукор для присипання зверху – 2 ст. л

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 160 градусів. У миску вибити яйця, додати олію, йогурт, лимонну цедру та пудру і збити. Додати кокос, розпушувач і борошно , все добре перемішати.

Форму 20х30 см викласти папером або взяти силіконову, вилити суміш у форму, зверху викласти сливу і посипати коричневим цукром. Випікати 45-50 хв, перевірити готовність шпажкою. Дати охолонути в формі . Подавати можна з йогуртом або морозивом.

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Експрес-тарт зі сливами

Інгредієнти:

сливи – 700 г

готове тісто листове – 375 г

маскарпоне – 80 г

кориця – 10 г

масло – 70 г

80 г коричневого цукру

горіхи (грецькі або пекан) подріблені – 100 г

жовток – 1

Спосіб приготування:

Сливи помити, відділити кісточки та розрізати на 4 частини. На сковорідку додати цукор, масло, потім сливи і тушкувати, щоб слива стала м‘якою і вода випарувалася. Додати горіхи, корицю, все перемішати, додати маскарпоне і ще трошки все підсмажити.

Тісто розділити на два квадрати та покласти їх один на другий поперек. Скручуємо краї всередину, формуємо з тіста круглу форму. В середину кладемо сливову масу, яку трохи остудили. Краї змащуємо жовтком. Випікати при температурі 180 градусів 25 хвилин і дати охолонути. Подавати можна з кулькою морозива.

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