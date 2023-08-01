Баклажани - один з найпопулярніших овочів серпня

Баклажани є одними з найкорисніших сезонних овочів серпня. Їх зараз багато не лише у магазинах, на базарах, а й на присадибних ділянках, дачах. Страви, приготовані з них, не лише смачні, а й дуже корисні. Баклажани багаті на вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти тощо, які позитивно впливають на організм.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк говорить: якщо регулярно включати баклажани у раціон, то можна суттєво поліпшити стан здоров’я, зокрема людям, які мають проблеми з серцем, хворіють на подагру, скаржаться на високий тиск і підвищений рівень холестерину. Цей овоч містить речовини, які запобігають виникненню онкологічних захворювань, інсульту, поліпшують пам’ять тощо.

«Баклажани легко готувати, вони смачні і надзвичайно корисні. Вітаміни, антиоксиданти та клітковина, на які вони багаті, робить їх незамінним продуктом у щоденному раціоні. При цьому вони мають низьку калорійність, тому їх можуть спокійно споживати ті, хто стежить за вагою і хоче втратити зайві кілограми», – каже дієтологиня.

Сім «плюсів» на користь баклажанів

1. Фіолетовий колір шкірці баклажанів надають антоціани – речовини, які поліпшують пам'ять, знижують ризик інсульту і нормалізують тиск. Солі калію і меланоген, якими багатий цей овоч, знижують рівень холестерину в крові.

2. У шкірці баклажана міститься речовина назунін, яка забезпечує захист нервових клітин та має потужний антиоксидантний ефект, тому баклажани позитивно впливають на мозок та їх можна використовувати для профілактики онкологічних захворювань.

3. У його плодах міститься велика кількість корисних для серця мікроелементів, таких як калій, магній, мідь, вітаміни РР, С, групи В, тощо. Овочі корисні для профілактики атеросклерозу та інших захворювань серця.

4. Баклажани – низькокалорійні, підходять для дієтичного харчування. У 100 г є всього 25 ккал. Вони добре розщеплюють жири і сприяють зниженню ваги. Мають низький глікемічний індекс (15-20), тому їх можна споживати діабетикам. При тушкуванні та смаженні калорійність баклажанів дещо збільшується, тому їх краще запікати.

5. Цей овоч має хлорогенову кислоту, яка запобігає розвитку онкології, діабету та туберкульозу. Речовини, які місяться у ньому, також запобігають підвищенню сечової кислоти, тому корисні для людей, які хворіють на подагру. При подагрі добре використовувати сушені баклажани.

6. Регулярне споживання баклажанів позитивно впливає на стан волосся та нігтів, а також зір.

7. Овоч багатий нікотиновою кислотою, тож його корисно споживати людям, які кидають курити, він допомаже організму справитися з нікотиновим голодуванням.

Кому варто обмежити споживання баклажанів?

Людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрити, виразки, пакреатит, коліти, діарею), варто обмежити споживання цього овоча, бо у ньому багато клітковини і волокон, які будуть ускладнювати перетравлення їжі. Хворим з аутоімунним тиреоідитом також треба бути обережними з цим овочем: якщо споживати, то небагато. Жінкам, які годують дітей грудьми, варто споживати баклажани невеликими порціями і спостерігати за дітьми, бо може виникнути алергічна реакція.

Смакоти з баклажанів

Баклажани легкі у приготуванні, смачні, тож їх можна готувати як для родини, так і для гостей. Дієтологиня радить вибирати овочі середніх розмірів, свіжі (мають зелену полодоніжку і гладеньку шкірку ) і не надто темного кольору, бо баклажани чорного кольору є перезрілими і місять багато соланіну, який є шкідливим для організму.

Баклажанні рулетики

Інгредієнти:

баклажани середнього розміру – 2 шт.

провансальські трави – 1 ст. л.

паприка солодка – 1 ст. л.

сіль, перець за смаком

оливкова олія

Спосіб приготування:

Баклажани помити, розрізати вздовж на слайси 3 мм, викласти в миску з холодною водою, додати 1 ст. л. солі, перемішати та залишити на 20-30 хв. Згодом воду злити і обсушити баклажани паперовим рушником. Викласти на пергамент, зверху змастити олією та додати спеції. Запікати при температурі 180 градусів 20-25 хв.

Поки баклажани запікаються, готуємо начинку.

Три варіанти начинок:

відварна курка, сир, помідор, часник, сметана

сир кремовий 300 г («Філадельфія» або «Хохланд»), часник, зелень

грецькі горіхи, оливки, часник, сметана

Дістати баклажани з духовки, дати їм вистигнути, покласти на них одну з начинок і скрутити в рулетики.

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Мусака

Інгредієнти:

цибуля – 3 шт.

баклажани невеликі – 10 шт .

фарш – 700 г

олія – 2 ст. л.

біле вино – 100-150 мл

помідори – 3-4 шт.

пармезан – 8 ст. л.

сіль, перець за смаком

петрушка – пучок

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно нарізати і підсмажити на олії разом з фаршем. Додати вино. З помідорів зняти шкірку (занурити на хвилину в окріп), порізати і додати до фаршу. Додати туди ж і дрібно порізану петрушку. Посолити, поперчити, додати трішки води і тушкувати під кришкою на маленькому вогні 40 хв.

Баклажани нарізати кільцями, посипати сіллю. Через 30 хв. промокнути паперовим рушником та підсмажити на олії. Половину баклажанів викласти в форму для запікання, змащену вершковим маслом, та посипати 2 ст. л. сиру пармезан.

4 ст. л. сиру пармезан перемішати з фаршем та викласти на баклажани. Зверху покласти решту баклажанів.

Паралельно готуємо соус «Бешамель»:

вершкове масло – 80 г

борошно – 2 ст. л.

молоко – 500 мл

яєчні жовтки – 2 шт.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити, додати борошно, трішки підсмажити та повільно додати молоко, ретельно помішуючи. Зняти з вогню та залити ним баклажани. Жовтки взбити, додати зверху на соус і посипати пармезаном, що залишився. Запікати при 180 градусів приблизно годину.

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Баклажани по-східному

Інгредієнти:

баклажани – 500 г

цибуля – 1 шт.

часник – 3 зубчики

імбир свіжий – 20 г

соєвий соус – 4 ст. л.

сіль – ¼ ч. л.

олія – 3-4 ст. л.

кунжут – 3 ч. л.

Спосіб приготування:

Баклажани порізати середніми кубиками, перекласти в ємність та залити холодною водою. Залишити на 15 хвилин, а тоді відкинути на сито, дати воді добре стекти. Цибулю порізати дрібними кубиками, корінь імбиру почистити та порізати дрібно, часник подрібнити.

На розігріту сковорідку з олією висипати баклажани і смажити 7-9 хвилин до золотистого кольору. Тоді додати цибулю, імбир, соєвий соус і потушкувати до готовності. Наприкінці додати часник і тушкувати ще хвилину. При подачі зверху посипати кунжутом.