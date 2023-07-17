Кожен може приготувати смузі на свій смак

Зараз доступні стільки різноманітних ягід, фруктів, овочів, зелені, що просто гріх цим не скористатися, аби поліпшити стан здоров’я, збагатити організм вітамінами й мінералами. І зробити це можна дуже простим і доступним способом, який під силу кожному, – приготувати смузі. Під час приготування цього популярного напою кожен може використати ті ягоди, фрукти, овочі, зелень, які йому до вподоби.

Співзасновниця школи здорового харчування Nodiet, нутриціологиня Ольга Дорош говорить, що смузі є набагато корисніші за фреші, бо у них є цілі плоди, тобто харчові волокна, які допомагають відчути ситість, слугують профілактикою закрепів, та, на відміну від фрешів, ми не рахуємо вуглеводи з них за доданий цукор.

«Смузі можуть допомогти з’їсти більше зелені, фруктів та ягід, корисних жирів (авокадо, насіння, горіхи та пасти з них), а також молочних продуктів, які є цінним джерелом кальцію. Утім, важливо завжди аналізувати склад смузі, бо калорійність смузі на воді з овочами і зеленню в рази менша від смузі на молоці з бананом та ягодами. Не додавайте цукор, мед , сік, фреш у смузі, тому що тоді дуже легко переїсти добову норму цукру», – радить Ольга Дорош.

Чому смузі зараз дуже популярне?

Є кілька причин, які спонукають людей, що турбуються про своє здоров’я, готувати і споживати смузі.

1. Воно смачне. Його можна приготувати, виходячи з власних смакових уподобань, використовуючи різні комбінації ягід, фруктів, овочів. У спекотну погоду до готового смузі можна додати кубик льоду і вийде прохолодний освіжаючий напій.

2. Смузі є дуже поживним, зберігає усі вітаміни, мінерали та антиоксиданти зі свіжих овочів, фруктів та ягід. Саме через це воно стало дуже популярним серед людей, які піклуються про своє здоров’я.

3. Приготувати його досить просто, витрачається мінімум часу і зусиль. Смузі можуть приготувати навіть діти старшого віку: достатньо покласти інгредієнти у чашу блендера і збити.

4. Нутриціологиня радить споживати не більше одного смузі на день, бо вони часто є калорійними. І краще поєднувати їх з прийомом їжі чи спожити на перекус.

Конструктор смузі: з кожної категорії слід обрати один продукт

рідина: молоко 1,5%, несолодий питний йогурт до 3%, кефір чи ряжанка, рослинне молоко без цукру (в ідеалі ще збагачене кальцієм);

ягоди: полуниця, суниця, чорниця, лохина, ожина, малина, кавун;

фрукти: абрикоси, ківі, банан, апельсин, яблуко, груша, лимон, лайм;

овочі: помідор, огірок, кабачок, морква, гарбуз, броколі;

зелень: кріп, терушка, базилік, кінза, шпинат, листя салату;

жири: насіння (1 ч. л.), арахісова чи горіхова паста, четвертинка авокадо, 10 г горішків;

вуглеводи (за бажанням): вівсяні пластівці, зелена гречка (2-3 ст. л.).

Є безліч рецептів смузі. І кожен може придумати власний, використовуючи улюблені ягоди, фрукти, овочі. Нутриціологиня ділиться з читачами ZAXID.NET трьома цікавими рецептами смузі.

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Смузі до шашлика (одна порція)

Інгредієнти:

стиглі соковиті томати – 150 г;

петрушка – 10 г;

кріп – 10 г;

часник – 2 г;

сік лимона – чайна ложка;

вода – 130 мл;

перець і сіль за смаком.

Спосіб приготування

Овочі і зелень миємо. У блендері спершу збиваємо зелень з водою. Тоді додаємо томати, сік лимона, перець та часник і ще раз збиваємо до однорідної маси. За бажанням можна посолити.

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Смузі з зеленою гречкою (одна порція)

Інгредієнти:

зелена гречка – 50 г;

чорниця або лохина чи мікс чорної й червоної смородини – 100 г;

стиглий банан – 1 шт;

вода – 150 мл.

Спосіб приготування:

Спершу зелену гречку замочуємо на ніч, промиваємо на ситечку. Всі інгредієнти кидаємо в чашу блендера і збиваємо до однорідної маси.

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Смузі з зеленню та цитрусовими (одна порція)

Інгредієнти:

шпинат або листя салату – 25 г;

апельсин – 1 шт;

банан – 0,5 шт;

стиглий ківі або сорт «Голд» – 1 шт;

сік лимона чи лайма за смаком;

вода – 150 мл.

Спосіб приготування:

Спершу добре збиваємо у блендері зелень з водою. Тоді додаємо очищені та нарізані апельсин, банан і ківі. Збиваємо до однорідності. По смаку можна додавати більше банана чи ще сік лимона чи лайма.