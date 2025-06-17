Насолоджуйтеся цією ягодою, поки літо

Ранні сорти чорної смородини у західних регіонах дозрівають вже у середині червня. Лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано радить не пропустити цей час і урізноманітнювати раціон цією смачною ягодою. Вона назвала Cleveland Clinic чотири головні причини, через які ці ягоди мають бути на вашій тарілці. Є ще червона і біла смородина (порічки), але чорна є найпопулярнішою. Вона багата на вітамін С, клітковину та антиоксиданти, які підтримують здоровʼя серця, шкіри, очей тощо.

Чим багата чорна смородина?

Чашка чорної смородини містить близько 63 калорії та такі корисні поживні речовини:

вітамін С: 203 мг (226% від добової норми);

клітковина: 4,4 г (16% від добової норми);

залізо: 1,54 мг (9% від добової норми);

калій: 332 мг (7% від добової норми).

Який вплив чорної смородини на організм?

1. Знижує ризик серцевих захворювань. Чорна смородина багата на антиоксиданти, включаючи фітонутрієнти і поліфеноли. Свій насичений колір вона отримує від антоціанів – флавоноїдів, які також мають антиоксидантні властивості.

«Антиоксиданти борються з вільними радикалами, молекулами, які можуть пошкоджувати клітини та призводити до запалення, раку та інших захворювань», – пояснює Джулія Зумпано.

Дослідження показують, що антоціани можуть покращувати рівень холестерину та тригліцеридів, допомагаючи знизити ризик серйозних серцевих захворювань.

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2. Підтримує здоров'я очей та шкіри. Одна чашка чорної смородини містить більш ніж удвічі більше вітаміну С, ніж великий апельсин. «Цей водорозчинний вітамін швидко проходить через ваш організм, тому важливо отримувати його достатню кількість щодня», – каже лікарка.

Вітамін С допомагає поглинати залізо, виробляти колаген для загоєння ран, захищати від катаракти та вологої вікової макулярної дегенерації (ВМД), зменшувати запалення та пошкодження клітин.

3. Бореться із запаленням. Чорна смородина є багатим джерелом гамма-ліноленової кислоти (GLA), омега-6 жирної кислоти, відомої своїми протизапальними властивостями.

GLA може допомогти полегшити запалення суглобів при артриті, регулювати обмін речовин, стимулювати ріст волосся, зміцнити кістки, а також підтримувати здоров'я мозку і репродуктивну функцію.

4. Сприяє відновленню після тренування. Дослідження триатлоністів показало, що порошок чорної смородини допомагає зменшити накопичення молочної кислоти , що призводить до швидшого відновлення. Дослідники вважають, що антоціани можуть покращувати кровообіг і зменшувати м'язову втому.

Чи можна усім споживати чорну смородину?

Для більшості людей чорна смородина є безпечним та здоровим вибором. Але вона може підійти не всім:

У тих, хто приймає препарати для розрідження крові, чорна смородина може уповільнити згортання крові та збільшити ризик кровотечі, оскільки містить GLA.

Якщо ви приймаєте ліки від тиску, чорна смородина може трохи покращити кровотік, що призведе до занадто низького зниження артеріального тиску.

Тож якщо ви приймаєте ці ліки або маєте побоювання щодо додавання чорної смородини до раціону, порадьтеся зі своїм лікарем.