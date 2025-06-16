Ягоди, овочі та фрукти - природні ліки літа

Багато літніх фруктів та овочів багаті на вітаміни, мінерали та клітковину, які допомагають знизити кров'яний тиск і підтримують здоров'я серця, а також підтримують водний баланс у спеку.

Дієтологиня Шерон Грей радить обирати місцеві фрукти та овочі, бо вони, як правило, свіжіші, мають більше поживних речовин і доступніші в сезон, повідомляє Verywell.

«Якщо ви не звикли регулярно їсти фрукти та овочі, почніть з одного-двох на день і поступово збільшуйте їх кількість», – каже дієтологиня.

Які овочі та фрукти допоможуть підтримати ваше серце цього літа?

1. Помідори. Помідори багаті на корисні для серця поживні речовини, такі як калій, вітамін С і фолієву кислоту, які допомагають знизити рівень гомоцистеїну – фактора ризику серцевих захворювань.

Калій в томатах є ключовою поживною речовиною для роботи серця, скорочення м'язів та підтримки здорового артеріального тиску тощо.

2. Чорниця. Ці ягоди містять антоціани – антиоксиданти, які можуть боротися з оксидативним стресом і запаленням – двома факторами ризику серцевих захворювань. Регулярне вживання чорниці пов'язане зі зниженням рівня холестерину. Високий вміст клітковини також допомагає контролювати рівень холестерину та підтримує загальне здоров'я серця.

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3. Персики. У цих літніх фруктах багато калію, вітаміну С, клітковини та бета-каротину. Ці поживні речовини можуть допомогти знизити кров'яний тиск, покращити рівень холестерину та зменшити ризик серцевих захворювань. Після перетворення на вітамін А в організмі бета-каротин забезпечує додаткові переваги для захисту серця.

4. Абрикоси. У них багато антиоксидантів, клітковини та сполук, що захищають серце.

Абрикоси містять пектин, який діє як природний проносний засіб, а також багаті на вітаміни A, B та C, а також фенольні сполуки та каротиноїди, що підтримують здоров'я кровоносних судин.

5. Кавун. Він багатий на калій, клітковину та лікопін – антиоксидант, пов’язаний із покращенням кров’яного тиску та зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Кавун також містить L-цитрулін, амінокислоту, яка може допомогти знизити кров'яний тиск та жорсткість артерій.

6. Кабачки. У кабачках багато калію, який дуже важливий для контролю кров'яного тиску та зниження ризику інсульту та серцевих захворювань. Оскільки багатьом людям бракує калію, додавання кабачків до раціону – простий спосіб підтримувати здоров'я серця.

7. Полуниця. Невелике дослідження 2021 року показало:вживання 2,5 порцій полуниці щодня може покращити кардіометаболічні фактори ризику та інсулінорезистентність.

Полуниця багата на антиоксиданти та вітамін С, які допомагають боротися з вільними радикалами, що можуть пошкодити серце.