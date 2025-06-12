Спілкування з друзями стимулює активність мозку, зокрема ділянки. які відповідають за пам'ять і увагу

Мозок важить всього близько 1,3 кг, але саме в ньому зосереджена вся ваша особистість. Мільярди нервових клітин, нейронів забезпечують зв’язок між мозком і тілом, передаючи сигнали, які дозволяють нам рухатися, діяти, відчувати.

Якщо ці клітини пошкоджуються, з’являються проблеми з координацією, втрачається чутливість в окремих частинах тіла, сповільнюються розумові процеси тощо. Нейрони зазвичай не відновлюються після пошкодження, тож важливо все життя берегти свій мозок здоровим.

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На здоров’я мозку має вплив спілкування з друзями, родичами, харчування, фізична активність, шкідливі звички тощо.

Центр громадського здоров’я у співавторстві з Юрієм Фломіним, лікарем-неврологом, доктором медичних наук, національним експертом з інсульту Бюро ВООЗ в Україні підготував поради, дотримуючись яких ви зможете зберегти свій мозок здоровим на довгі роки.