Спори бактерій , що спричиняють правець, є всюди: у ґрунті, пилу, перегної.

Правець – небезпечна інфекційна хвороба, що уражає нервову систему, спричиняє сильні судоми та проблеми з диханням і ковтанням. Це захворювання призводить до болючих спазмів м’язів аж до перелому кісток і може призвести до смерті. За п’ять місяців 2025 року зафіксовано три випадки зараження правцем, два з яких летальні. Один випадок праця зафіксовано цього року і на Львівщині у 59-річного чоловіка, який наступив на цвях.

Єдиний шлях захисту – вакцинація

Спори бактерій Clostridium tetani, що спричиняють правець, є всюди: у ґрунті, пилу, перегної. Інфікування може статися під час поранення забрудненим предметом, роботи з деревом чи землею, навіть від незначної подряпини. В Україні щороку реєструють випадки правця. У 2024 році зафіксовано 12 випадків, удвічі більше, ніж у 2023 році. Від початку 2025 року уже зафіксовано три випадки.

«Від людини до людини правець не передається, тож і колективного імунітету від нього не існує, тому вакцинація – єдиний надійний захист проти правця. Ефективність вакцинації проти правця – 100% (повний курс щеплень), але набутий імунітет від цієї хвороби потрібно періодично поновлювати, тому вакцинуватися проти правця необхідно регулярно протягом усього життя», – кажуть у ЦГЗ.

Дітям роблять щеплення у 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років. Щоб вакцинуватися, треба звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе огляд і видасть направлення. Вакцинація проти правця – безоплатна.

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Що робити, якщо пропустили планову вакцинацію?

Якщо ви пропустили планову вакцинацію або не знаєте свого вакцинального статусу, то зверніться до сімейного лікаря, який складе для вас індивідуальний графік, щоб отримати всі дози вакцини з мінімальними інтервалами. Також можна звернутися в будь-який найближчий заклад охорони здоров’я.

Що робити, якщо є підозра на правець?

Необхідно негайно звернутися по медичну допомогу. Пацієнтів госпіталізують, проводять хірургічну обробку рани, вводять специфічні препарати. Тактика лікування залежить від віку та вакцинального статусу постраждалого.

Торік на Львівщині зафіксували три випадки правця: у двох дітей і дорослого. Діти одужали, а 48-річний чоловік помер.