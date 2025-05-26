Чоловік у важкому стані в реанімації

У Львові в реанімацію шпиталізували 59-річного чоловіка з діагнозом правець. Він наступив на цвях, щеплення від хвороби не мав. Про це 26 травня повідомили на сторінці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як зазначається у повідомленні, чоловік наступив на цвях у власному домогосподарстві ще 7 травня.

«18 травня у пацієнта зʼявилися характерні симптоми правця – тризм (спазм) мʼязів обличчя та шиї; судоми, важкість дихання, утруднене ковтання; зʼявився опістотонус (сильне мимовільне вигинання тіла назад у формі дуги, яке свідчить про тяжке ураження нервової системи)», – пише Центр контролю та профілактики хвороб.

Чоловіка у важкому стані госпіталізували до реанімації одного із закладів охорони здоровʼя Львова.

У Центрі наголосили, що це перший випадок правця в області цього року. Також там додали, що торік на Львівщині зафіксували три випадки правця. Діти одужали, а 48-річний чоловік помер.

Нагадаємо, правець – це інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Для профілактики захворювання на правець слід вакцинуватися. Дітям роблять щеплення у 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.