Спеціалісти реанімаційного відділення Львівської обласної клінічної лікарні місяць боролися за життя 59-річного Богдана Проця з Самбірщини, у якого діагностували правець. Його госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані. Чоловік три тижні був на штучній вентиляції легень у медикаментозному сні. Тепер він продовжить лікування у хірургічному відділенні лікарні. Днями до реанімації лікарні госпіталізували ще одного пацієнта з правцем з Радехівщини. Лікарі намагаються його врятувати і поки що не дають жодних прогнозів.

Богдан Проць живе у селі, має господарство, працюючи на якому на початку травня ненароком наступив на іржавий цвях і проколов ногу. Наступного дня він звернувся до сімейного лікаря, і той призначив йому антибіотики. Однак легше не ставало, і пацієнт звернувся до хірурга. Той обробив рану і з підозрою на правець скерував пацієнта до Львівської обласної клінічної лікарні.

Чоловіка госпіталізували 18 травня. На той момент його стан був вкрай важким. Йому важко було ковтати, спостерігався тризм жувальних м’язів (не міг розкрити рот), гіпертонус м’язів верхніх і нижніх кінцівок тощо.

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Як повідомив ZAXID.NET завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії № 1 лікарні Олег Півень, чоловіка підключили до апарата ШВЛ (штучної вентиляції легень), вивели трахіостому для кращої вентиляції легень і ввели у медикаментозний сон, аби за допомогою ліків розслабити м’язи і зупинити судоми.

Пацієнт місяць був у реанімації, з яких три тижні – на ШВЛ. Нині він вже дихає самостійно, сам їсть, пʼє, розмовляє. Але його лікування ще не завершилося. Чоловіка з реанімації перевели у хірургічне відділення, де він продовжить лікування і реабілітацію.

Зараз у реанімації лікарні перебуває ще один пацієнт з правцем у вкрай важкому стані. 52-річний чоловік родом з Радехівщини. Як повідомив Олег Півень, чоловік упав і вдарився головою. У нього забійна рана потиличної ділянки. Він також підключений до апарата ШВЛ, йому наклали трахеостому. Лікарі наразі не дають жодних прогнозів і радять усім вакцинуватися, бо це єдиний захист від правця.

Спори бактерій, що спричиняють правець, є всюди: у ґрунті, пилу, перегної. Інфікування може статися під час поранення забрудненим предметом, роботи з деревом чи землею, навіть від незначної подряпини. Правець – це смертельно небезпечне захворювання. Ризики смерті від правця, навіть з отриманням медичної допомоги, можуть сягати 80 %.

Ефективність вакцинації проти правця – 100% (повний курс щеплень), але набутий імунітет від цієї хвороби потрібно періодично поновлювати, тому вакцинуватися проти правця необхідно регулярно протягом усього життя.

Дітям роблять щеплення у 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років. Щоб вакцинуватися, треба звернутися до свого сімейного лікаря, який проведе огляд і дасть направлення. Вакцинація проти правця – безоплатна.