Чоловік потрапив до лікарні у важкому стані і перебував на ШВЛ

Від правця помер 48-річний мешканець Львівського району, якому на ногу наступив кінь. До однієї з лікарень Львова пацієнта перевели у вкрай важкому стані. Це перший летальний випадок на Львівщині від цього захворювання цього року, повідомили 12 листопада у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

До однієї з лікарень області чоловік потрапив 1 листопада з травмою ноги, яка почорніла після травмування, а наступного дня у пацієнта виникли характерні симптоми правця – тризм (спазм) м'язів обличчя, зокрема, жувальних м’язів, судоми, важкість дихання, загальна слабкість і пацієнта госпіталізували до лікарні Львова. Стан хворого різко погіршився і його перевели на штучну вентиляцію легень (ШВЛ). Чи був чоловік вакцинований від правця, наразі встановити не вдалося.

На Львівщині цього року зафіксовано три випадки правця і один із них летальний. Це захворювання діагностували також у двох дітей. У серпні 10-річний хлопчик травмував палець і через два тижні у нього з'явилися симптоми правця, а на початку липня з правцем до лікарні госпіталізували 12-річну дівчинку. Діти не мали щеплень від цього захворювання. Дітей лікарям вдалося врятувати.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію (зупинка дихання) та зупинку серця. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми.

Аби не захворіти на правець, слід вакцинуватися. За словами лікарів, дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.