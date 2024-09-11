Хлопчик щось майструваві і ненароком поранив руку

Пізно ввечері 10 вересня до реанімації однієї з лікарень Львівщини госпіталізували 10-річного хлопчика з симптомами правця. Дитина не мала щеплень від цього небезпечного захворювання через відмову батьків.

20 серпня хлопчик щось майстрував і пошкодив гострим предметом палець лівої руки. Спершу на цю рану не звернули особливої уваги. Та через два тижні у нього з'явилися симптоми правця: болі та судоми у м'язах ніг, порушення мовлення та ковтання, тризм (спазм жувальних м'язів). Через відмову батьків хлопчик не був вакцинований від правця. Зараз він під опікою лікарів, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

На Львівщині цього року це вже другий випадок правця серед дітей. На початку липня з правцем до лікарні госпіталізували 12-річну дівчинку. Дитина теж не мала щеплень відповідно до віку. Два місяці лікарі рятували життя дівчинки. На щастя, вона одужала.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію (зупинка дихання) та зупинку серця. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми.

Аби не захворіти на правець, слід вакцинуватися. За словами лікарів, дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.