Пацієнту кінь несподівано наступив на ногу

До однієї з лікарень Львова госпіталізували 48-річного мешканця Львівського району, у якого лікарі підозрюють правець. У пацієнта є травма ноги. Стан хворого різко погіршився і його перевели на ШВЛ.

Чоловікові на ногу наступив кінь. Травмована нога почорніла і чоловік звернувся по медичну допомогу до однієї з лікарень області. Утім, наступного дня у пацієнта виникли характерні симптоми правця – тризм (спазм) м'язів обличчя, зокрема, жувальних м’язів, судоми, важкість дихання, загальна слабкість і пацієнта госпіталізували до лікарні Львова. Оскільки стан пацієнта різко погіршився, його перевели на ШВЛ, повідомили 5 листопада у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Чи мав чоловік вакцинацію проти правця, наразі встановити не вдалося.

До слова, на Львівщині цього року зафіксовано два випадки правця. Раніше це захворювання діагностували у двох дітей. У серпні 10-річний хлопчик травмував палець і через два тижні у нього з'явилися симптоми правця, а на початку липня з правцем до лікарні госпіталізували 12-річну дівчинку. Діти не мали щеплень від цього захворювання.

Нагадаємо, правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію (зупинка дихання) та зупинку серця. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається. Перші симптоми: біль і посмикування м'язів, важко відкрити широко рот, дивна (сардонічна) посмішка, судоми.

Аби не захворіти на правець, слід вакцинуватися. За словами лікарів, дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.