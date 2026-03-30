Богдан Мальований останні кілька місяців виконував обов'язки керівника центру

У понеділок, 30 березня, конкурсна комісія визначила переможцем на посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Клінічний центр дитячої медицини» Богдана Мальованого, який останні п’ять місяців керує центром. Богдан Мальований був єдиним кандидатом на посаду.

Як розповіли у Львівській облраді, під час засідання Богдан Мальований представив програму розвитку закладу та окреслив ключові пріоритети своєї майбутньої роботи.

«Наше першочергове завдання – будівництво нового хірургічного корпусу, який дозволить централізувати всі хірургічні служби в одному місці. Також плануємо створити готель для батьків маленьких пацієнтів, які приїжджають на лікування з інших областей України», – розповів Богдан Мальований.

За результатами співбесіди та обговорення конкурсна комісія рекомендувала призначити Богдана Мальованого генеральним директором Клінічного центру дитячої медицини терміном на п’ять років. Остаточне рішення мають ухвалити депутати на сесії.

«Перед Богданом Мальованим стоїть велика відповідальність, адже дитяча медицина у Львові сьогодні є конкурентним середовищем. Ми очікуємо конкретних результатів його роботи», – зазначив в.о. голови Львівської облради, голова конкурсної комісії Юрій Холод.

Богдан Мальований народився у 1980 році на Тернопільщині. Закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю «Дитяча хірургія». Понад 25 років працює у львівському «Охматдиті», де пройшов професійний шлях від медичного брата до виконувача обов’язків директора. Є дитячим хірургом, спеціалізується на малоінвазивній та високотехнологічній хірургії, щороку виконує понад 400 складних оперативних втручань.

У 2023 році Львівська облрада ухвалила рішення про створення Клінічного центру дитячої медицини, об’єднавши «Охматдит» та Західноукраїнський спеціалізований дитячий центр. У об’єднаному медзакладі працює понад 1000 фахівців.