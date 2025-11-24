Роман Кізима працюватиме медичним директором клініки «Експерт»

Колишній керівник Центру дитячої медицини Львова, 41-річний онколог Роман Кізима став медичним директором приватної львівської лікарні «Експерт». Про це він повідомив 24 листопада на фейсбук-сторінці.

«Розпочав роботу як медичний директор мережі лікарень «Експерт». Ключові сенси у планах і завданнях - якість, розвиток та серйозний масштаб», – написав медик.

Роман Кізима багато років працював у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, відомим як Чорнобильська лікарня. У жовтні 2023 року його призначили в. о. директора Центру дитячої медицини – надкластерної лікарні, створеної на базі ЗУСДМЦ і обласної дитячої лікарні «Охматдит».

28 жовтня 2025 року він повідомив про звільнення, причин не назвав, лише відзвітував про зроблене на цій посаді. Новим директором Центру дитячої медицини став хірург Богдан Мальований.

Приватна лікарня «Експерт» працює у Львові з 2020 року на кількох локаціях Лікарня має власний стаціонар і швидку допомогу. Власником і гендиректором лікарні є пластичний хірург Олексій Огурцов.