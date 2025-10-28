Роман Кізима не повідомив про причини припинення роботи в Центрі дитячої медицини

Виконувач обов’язків генерального директора Центру дитячої медицини Львова Роман Кізима завершив роботу на цій посаді. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці 28 жовтня ввечері.

«Сьогодні де факто мій останній робочий день з виконання обов'язків генерального директора об'єднаного Центру дитячої медицини. Пишаюсь результатами проведеної роботи», – написав Роман Кізима.

Причину завершення роботи Роман Кізима не назвав, як і не сказав, чим буде займатися далі.

Як повідомляв ZAXID.NET, Роман Кізима був призначений в.о. обов’язків «Центру дитячої медицини» 16 жовтня 2023 року. Центр – це надкластерна лікарня, створена через об’єднання обласної дитячої лікарні «Охматдит» та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. До об’єднання цих двох лікарень Роман Кізима працював на посаді в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

У своєму дописі Роман Кізима також розповів про підсумки своєї роботи на посаді. Зокрема про те, що Центру вдалося суттєво покращити фінансові показники, диверсифікувати надходження і стати лідером із залучення благодійної допомоги.

«Ми запустили цілий маховик інфраструктурних проектів – від косметичних і поточних ремонтів холів чи коридорів до складних капітальних ремонтів і реконструкцій, встановлення топ обладнання. В цілому за два роки реалізовано понад 50 таких проєктів різного рівня, з яких відчутна частина – з позабюджетним фінансуванням», – сказав Роман Кізима.

Серед найбільших таких проєктів він назвав:

відділення анестезіології та інтенсивної терапії в ЗУСДМЦ;

клініку дитячої онкології та трансплантації;

бактеріологічну лабораторію;

комп'ютерну томографію у лікарні ОХМАТДИТ;

операційний блок зі створенням нейрохірургічного профілю в ЗУСДМЦ;

сонячну електростанцію на даху ЗУСДМЦ;

стаціонар клініки дитячої нефрології, діалізу та трансплантації нирки;

стаціонар клініки спеціалізованої хірургії;

клініку дитячої оториноларингології;

клініку орфанної педіатрії.

Також, за його словами, завершуються ремонти клінік травматології, об’єднаної лабораторії Центру, сімейного простору Рональда Макдональда, клініки психічного здоров’я, клініки муковісцидозу, навчальних простори для майбутніх медиків тощо.