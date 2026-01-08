У Кам'янець-Подільській міській лікарні провели посмертне вилучення органів

Пацієнт Кам’янець-Подільської міської лікарні став посмертним донором органів. Його нирки, серце та печінку пересадили чотирьом людям, які потребували трансплантації. Про це у середу, 7 січня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Лікарі не розголошують інформацію про обставини смерті донора. Відомо, що сімʼя чоловіка надала згоду на забір двох нирок, серця та печінки. Вилучення органів провели фахівці зі Львова, Києва та Камʼянця-Подільського.

Серце донора пересадили пацієнтові з Київської області, печінку – чоловікові, який тривалий час лікувався від цирозу. Одну з нирок отримав житель Ужгорода, який перебував на гемодіалізі з 2011 року. Другу нирку пересадили пацієнтові, який з дитинства хворів на гломерулонефрит (запальне захворювання нирок, що призводить до порушення фільтрації крові та виведення токсинів, – ред.), через ускладнення втратив зір і з 2013 року потребував постійного гемодіалізу. Після трансплантації його організм зможе функціонувати самостійно.

Додамо, що наприкінці листопада 2024 року в Кам’янець-Подільській міській лікарні вже проводили подібну операцію. Тоді посмертною доноркою стала жінка – її нирки, серце та печінку пересадили чотирьом важкохворим пацієнтам.