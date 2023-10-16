Новим керівником об'єднаної дитячої лікарні став Роман Кізима

У понеділок, 16 жовтня, представили нового керівника об’єднаної дитячої лікарні «Центр дитячої медицини», до якого шляхом об’єднання увійшли дві дитячі лікарні Львівщини – обласна лікарня «Охматдит» і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. В.о. генерального директора новоствореного Центру став Роман Кізима, який до цього працював на посаді в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Дмитро Квіт, який виконував обов’язки в.о директора «Охматдиту», буде заступником Романа Кізими.

Як повідомив ZAXID.NET в. о. начальника управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус, до листопада планують напрацювати і опублікувати новий статут «Центру дитячої медицини», а також сформувати структуру нової медичної установи. З січня-лютого нового 2024 року планується контрактування пакетів з НСЗУ вже як «Центру дитячої медицини».

Новий керівник «Центру дитячої медицини» Роман Кізима повідомив ZAXID.NET, що, передусім, хоче зробити все необхідне, аби з нового року Центр вже контрактував з НСЗУ.

«У нас є стратегічне завдання – зробити Центр найкращою дитячою лікарнею, і два тактичні. Перше. Перереєструвати «клінічний Центр дитячої медицини», зробити всі установчі зміни до нього, щоб він міг працювати і контрактувати з НСЗУ. Друге. Створити у ньому структуру, до якої остаточно приєднається Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Наразі приєднання відбулося рішенням ЛОР, а зараз треба зробити організаційні речі. Щоб перевести всіх працівнкиів Центру в нову установу, треба створити в ній новий штатний розпис, новий статут тощо. Цим буду зараз безпосередньо займатися», – каже Роман Кізима.

За його словами, зараз обидві лікарні фунціонують так, як і функціонували досі, і готуються до роботи разом. Скорочень у лікарнях не буде. На даний момент його команда – це дві управлінські команди двох лікарень. Остаточно управлінська команда буде затверджена в новому році.

До об’єднання двох дитячих лікарень в одну колективи медзакладів підштовхнуло рішення МОЗ. На Львівщині затвердили спроможну мережу лікарень, до якої увійшло 37 лікарень: дев’ять лікарень будуть надкластерними, сім – кластерними і 21 – загальними. Серед надкластерних лікарень буде лише одна дитяча. МОЗ погодило єдину дитячу надкластерну лікарню на базі Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» і Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Депутати ЛОР підтримади об ‘єднання двох дитячих лікарень в одну. І вже з нового року на Львівщині діятиме одна надкластерна дитяча лікарня «Центр дитячої медицини», у якій будуть надавати медичну допомогу за 28 напрямами.

Кінцева мета об’єднання, як повідомив раніше в інтерв’ю ZAXID.NET Роман Кізима, створення єдиної потужної надкластерної лікарні, в якій будуть надавати всю необхідну медичну допомогу дітям. Колективи двох лікарень матимуть можливість розвиватися, надавати ще більш високоспеціалізовану допомогу хворим дітям, працювати в лікарні національного рівня.