В. о. генерального директора Центру дитячої медицини став Богдан мальований

У п’ятницю, 7 листопада, в. о.голови Львівської обласної ради Юрій Холод представив колективу Центру дитячої медицини нового виконуючого обовʼязки генерального директора Центру. Ним став Богдан Мальований.

«Богдана Мальованого колективу представляти легко, адже за 24 роки, які він присвятив Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит»), він гідно пройшов шлях від медбрата у реанімації новонароджених до медичного директора з хірургічної роботи. Богдан Ярославович – прекрасний дитячий хірург, фахівець з малоінвазивної та роботизованої хірургії», –написав Юрій Холод.

За його словами, попри виклики війни Центр дитячої медицини розвивається. Львівщина за понад три роки прийняла тисячі дітей з усіх регіонів України, які були змушені тікати від війни. У Центрі реалізують низку проєктів з оновлення матеріальної бази лікарень, ремонту відділень, модернізації клінік та обладнання. Команди лікарів постійно навчаються, переймають досвід провідних медиків світу.

Нагадаємо, що цього в. о. генерального директора Центру два роки був Роман Кізима. За словами Юрія Холода, Роман Кізима залишається у команді Центру і надалі куруватиме дуже важливі напрями його розвитку.